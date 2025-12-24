Надо говорить с жителями острова: посланник Трампа сделал заявление по Гренландии

Посланник Дональда Трампа в Гренландии, который был назначен на должность в понедельник 22 декабря, Джефф Лэндри заявил, что администрация президента США хочет диалога с жителями острова.

Лэндри, который сейчас занимает должность губернатора Луизианы, отметил, что во время этих переговоров можно будет определить лучший путь развития для "стратегически важного острова". Слова Лэндри приводит Associated Press.

При этом посланник Трампа заявил, что администрация Дональда Трампа не намерена "пытаться кого-то покорить" или "захватить территорию другой страны".

Associated Press отмечает, что эта позиция отличается от заявлений Дональда Трампа, который тот делал раньше. В частности, он неоднократно подчеркивал, что США должны захватить Гренландию, ведь это отвечает интересам национальной безопасности Штатов. Также он не исключал вариант с применением армии США для установления контроля над богатым полезными ископаемыми, стратегически расположенным арктическим островом.

"Я думаю, что мы должны вести разговоры с реальными людьми в Гренландии — гренландцами. Чего они хотят? Каких возможностей они не получили? Почему они не получили защиты, на которую на самом деле заслуживают?" — заявил Лэндри.

Напомним, что 22 декабря Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии. В Дании и ЕС возмутились этим назначением и призвали американского президента к уважению. Также посла США в Дании вызвали в посольство, чтобы "сделать ему четкое заявление и получить объяснения".

В августе разведка Дании сообщила о тайных операциях США, влияющих на жителей арктического острова.

Впоследствии разведывательное агентство Дании зафиксировало больший интерес США к Гренландии как результат обострения соперничества великих держав в Арктике после дипломатического напряжения, которое возникло из-за заявлений Трампа.