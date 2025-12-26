Трамп ударил по "отбросам" ИГИЛ ракетами Tomahawk: каковы причины воздушной атаки (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал ударить ракетами Tomahawk по тайникам террористов ИГИЛ, которые совершают преступления в Нигерии. Глава Белого дома назвал ИГИЛовцев "отбросами", а Министерство войны США показало кадры пусков ракет, которые ударили по боевикам в глубине Африки. Почему Трамп решил бомбить террористов и как правительство Нигерии отнеслось к таким действиям?

Террористов ИГИЛ несколько раз предупреждали, чтобы они прекратили нападать на христиан и других людей в Нигерии, написал Трамп в соцсети TruthSocial вечером 25 декабря. Поскольку они не прислушались к предупреждениям, Америка устроила для них "ад", нанеся многочисленные удары. На видео Министерства войны США — пуск одной ракеты Tomahawk, о последствиях попадания пока данных нет.

Трамп объяснил, что США будут бороться против "радикального исламского терроризма" и не позволит ему "процветать". Из этих соображений провели серию "идеальных ударов" по точкам на северо-западе Нигерии, в которых действовали "террористические отбросы", говорится в заметке президента.

"Соединенные Штаты нанесли мощный и смертоносный удар по террористическим отбросам ИГИЛ на северо-западе Нигерии, которые нацеливались и жестоко убивали, прежде всего, невинных христиан, на уровнях, которых не видели много лет", — написал глава Белого дома, причитая, что удары продолжатся, если "их бойня христиан будет продолжаться".

США и Нигерия — детали

На карте Liveuamap можно отыскать информацию о последних событиях в Нигерии, о заявлениях политиков и о нападениях боевиков в этой стране. Например, четыре месяца назад боевики напали на поселок Яндоку в штате Кацина: похитили нескольких женщин и скот. Два месяца назад состоялся рейд террористов группировки "Боко Харам" на лагерь "Исламского государства — Западная Африка", причем использовали винтовки китайского и израильского производства. Стычки происходили на северо-западе Нигерии, указано на карте.

Тем временем глава Пентагона Пит Гегсет опубликовал кадры пуска Tomahawk и напомнил, что месяц назад Трамп дал указание прекратить убийства в Нигерии. Поскольку террористы не остановились, то на Рождество узнали, что американская армия "всегда готова" выполнить указание президента.

"Министерстве войны США всегда готово, о чем ИГИЛ узнало сегодня вечером — на Рождество. Дальше будет больше. Благодарен правительству Нигерии за поддержку и сотрудничество. С Рождеством Христовым!" — написал чиновник в соцсети X.

Правительство Нигерии такой отклик на действия США. Заместитель главы МИД Нигерии Сидхант Сибал (Sidhant Sibal) подтвердил, что правительство сотрудничает с США для атаки на террористов ИГИЛ.

"Именно сотрудничество с США привело к ударам по стране в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом", — написал Сибал в X.

Фокус писал о действиях боевиков ИГИЛ в Нигерии. Например, террористы атаковали христианские общины зимой 2023 года. В результате атаки погибло 113 мирных людей.

