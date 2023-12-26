Атаки на 20 общин: в Нигерии погибли 113 человек в результате серии терактов, — СМИ

После атак удалось обнаружить не менее 300 раненых, которых оперативно госпитализировали. Нападения на общины были хорошо скоординированы, но местные власти не уточняют, кто является организатором терактов.

Related video

В Нигерии произошел ряд нападений, в результате чего более 100 человек погибли, а еще несколько сотен получили серьезные ранения. Об этом сообщал Reuters 25 декабря.

Речь идет про центральный нигерийский штат Плато, где продолжает расти количество жертв. Исполняющий обязанности главы района местного самоуправления Боккос штата Мондей Касса заявил, что в результате нападений на выходных 113 человек получили травмы, которые несовместимы с жизнью и скончались.

Важно

Полиция ФРГ задержала двух несовершеннолетних, которые готовили теракт в Кельне

"Атаки были хорошо скоординированы. Бандиты атаковали не менее 20 разных общин. Мы нашли 113 тел погибших в этих общинах. Мы нашли более 300 раненых", — заявил Мондей Касса.

Отдельно чиновник добавил, что все пострадавшие уже находятся в больнице, где им оказывается неотложная медицинская помощь. Кто ответственный за совершение нападений — пока что неизвестно.

В материале отметили, что нигерийский штат Плато является одним из нескольких этнически и религиозно разных внутренних штатов и известен как Средний пояс Нигерии. Только за последние несколько лет конфликты между общинами унесли сотни жизней.

Примечательно, что насилие в этом регионе часто приводит к этно-религиозному конфликту между мусульманскими скотоводами и преимущественно христианскими фермерами. Также основными факторами могут являться изменение климата и расширение сельского хозяйства.

Напомним, 11 декабря сообщалось, что "Моссад" помог разоблачить на Кипре группировку иранцев, в результате чего удалось предотвратить теракт. Совет национальной безопасности и разведывательное сообщество Израиля обратил внимание евреев по всему миру на то, что недавно были обновлены рекомендации для граждан относительно угроз для выезжающих за рубеж.