Атаки на 20 громад: у Нігерії загинули 113 осіб унаслідок серії терактів, — ЗМІ

Після атак вдалося виявити щонайменше 300 поранених, яких оперативно госпіталізували. Напади на громади були добре скоординовані, але місцева влада не уточнює, хто є організатором терактів.

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У Нігерії сталася низка нападів, унаслідок чого понад 100 людей загинули, а ще кілька сотень дістали серйозні поранення. Про це повідомляв Reuters 25 грудня.

Йдеться про центральний нігерійський штат Плато, де продовжує зростати кількість жертв. Виконувач обов'язків глави району місцевого самоврядування Боккос штату Мондей Касса заявив, що внаслідок нападів на вихідних 113 осіб дістали травми, несумісні з життям, і померли.

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"Атаки були добре скоординовані. Бандити атакували щонайменше 20 різних громад. Ми знайшли 113 тіл загиблих у цих громадах. Ми знайшли понад 300 поранених", — заявив Мондей Касса.

Окремо чиновник додав, що всі постраждалі вже перебувають у лікарні, де їм надають невідкладну медичну допомогу. Хто відповідальний за скоєння нападів — поки що невідомо.

У матеріалі зазначили, що нігерійський штат Плато є одним із кількох етнічно та релігійно різних внутрішніх штатів і відомий як Середній пояс Нігерії. Лише за останні кілька років конфлікти між громадами забрали сотні життів.

Примітно, що насильство в цьому регіоні часто призводить до етно-релігійного конфлікту між мусульманськими скотарями і переважно християнськими фермерами. Також основними чинниками можуть бути зміна клімату та розширення сільського господарства.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що "Моссад" допоміг викрити на Кіпрі угруповання іранців, унаслідок чого вдалося запобігти теракту. Рада національної безпеки та розвідувальне співтовариство Ізраїлю звернула увагу євреїв по всьому світу на те, що нещодавно було оновлено рекомендації для громадян щодо загроз для тих, хто виїжджає за кордон.