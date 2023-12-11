Теракту запобігли: "Моссад" допоміг викрити на Кіпрі угруповання іранців, — МЗС

Рада національної безпеки та розвідувальне співтовариство Ізраїлю звертають увагу євреїв по всьому світу на те, що нещодавно було оновлено рекомендації для громадян стосовно загроз для тих, хто виїжджає за кордон.

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Служби безпеки Кіпру спільно з ізраїльською секретною службою "Моссад" розкрили план іранців щодо нападу на ізраїльтян на острові. Про це 10 грудня офіційно повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Кіпрські органи безпеки і поліція у співпраці з "Моссад" зуміли ліквідувати терористичну інфраструктуру, яка планувала здійснити напади на ізраїльські та єврейські об'єкти на Кіпрі.

Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, угруповання ліквідовано ще на стадії планування. Арешти дали змогу отримати велику інформацію про "зловмисників, їхні методи дій, цілі та іранський план убивства невинних людей на Кіпрі та в інших місцях".

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Кіпрська поліція спочатку лише підтвердила, що двоє людей були заарештовані з міркувань національної безпеки.

"Ми розслідуємо справу про тероризм", — заявив представник поліції агентству AFP.

За даними газети Kathimerini Cyprus, затримані — двоє іранських біженців, підозрюваних у зв'язках з іранськими "Вартовими революції". Зараз вони очікують на депортацію.

Світ після ізраїльських подій 7 жовтня

Після кривавої терористичної атаки ХАМАСу 7 жовтня іранський режим активізував терористичну діяльність по всьому світу, пише МЗС Ізраїлю. Іран не гребує жодними засобами для досягнення своїх злочинних цілей.

"Моссад" разом зі своїми партнерами в органах розвідки і системах безпеки продовжує постійну і багатопланову роботу з ліквідації терористичної загрози з боку Ірану та його агентури, забезпечуючи захист держави Ізраїль, її громадян і єврейського народу в усьому світі", — наголосила пресслужба.

І додала, що, за даними Ради національної безпеки (РНБ), від початку війни багато ізраїльтян переїхали на Кіпр. Іранська присутність на півночі Кіпру, а також використання в минулому і сьогоденні цього району з метою терористичної діяльності та як перевалочного пункту для нападів на ізраїльські та єврейські об'єкти, не може не викликати тривогу.

Крім того, РНБ і розвідувальне співтовариство звернули увагу на те, що нещодавно було оновлено рекомендації стосовно загроз для ізраїльтян, які виїжджають за кордон.

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В угруповання "Хезболла" є російські ракети "Яхонт" для атак на кораблі США, — Reuters

Ізраїльська розвідслужба "Моссад" спільно зі спецслужбами Бразилії запобігла терористичному акту проти євреїв, які проживають у Бразилії. Його планувало ліванське проіранське угруповання "Хезболла".

Нагадаємо, що Нетаньягу пригрозив Лівану страшними наслідками, якщо "Хезболла" вступить у війну. За словами глави ізраїльського уряду, армія Ізраїлю завдасть бойовикам найсильнішого удару.