Теракт предотвращен: "Моссад" помог разоблачить на Кипре группировку иранцев, — МИД

Совет национальной безопасности и разведывательное сообщество Израиля обращают внимание евреев по всему миру на то, что недавно были обновлены рекомендации для граждан относительно угроз для выезжающих за рубеж.

Related video

Службы безопасности Кипра совместно с израильской секретной службой "Моссад" раскрыли план иранцев по нападению на израильтян на острове. Об этом 10 декабря официально сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Кипрские органы безопасности и полиция в сотрудничестве с "Моссад" сумели ликвидировать террористическую инфраструктуру, которая планировала совершить нападения на израильские и еврейские объекты на Кипре.

Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, группировка ликвидирована еще на стадии планирования. Аресты позволили получить обширную информацию о "злоумышленниках, их методах действий, целях и иранском плане убийства невинных людей на Кипре и в других местах".

Важно

В Бразилии "Моссад" предупредил теракт против евреев, который готовила "Хезболла"

Кипрская полиция первоначально лишь подтвердила, что два человека были арестованы по соображениям национальной безопасности.

"Мы расследуем дело о терроризме", — заявил представитель полиции агентству AFP.

По данным газеты Kathimerini Cyprus, задержанные — двое иранских беженцев, подозреваемых в связях со иранскими "Стражами революции". Сейчас они ожидают депортации.

Мир после израильских событий 7 октября

После кровавой террористической атаки ХАМАСа 7 октября иранский режим активизировал террористическую деятельность по всему миру, пишет МИД Израиля. Иран не гнушается никакими средствами для достижения своих преступных целей.

"Моссад" вместе со своими партнерами в органах разведки и системах безопасности продолжает постоянную и многоплановую работу по ликвидации террористической угрозы со стороны Ирана и его агентуры, обеспечивая защиту государства Израиль, его граждан и еврейского народа во всем мире", — подчеркнула пресс-служба.

И добавила, что, по данным Совета национальной безопасности (СНБ), с начала войны многие израильтяне переехали на Кипр. Иранское присутствие на севере Кипра, а также использование в прошлом и настоящем этого района в целях террористической деятельности и в качестве перевалочного пункта для нападений на израильские и еврейские объекты, не может не вызывать тревогу.

Кроме того, СНБ и разведывательное сообщество обратили внимание на то, что недавно были обновлены рекомендации относительно угроз для выезжающих за рубеж израильтян.

Важно

У группировки "Хезболла" есть российские ракеты "Яхонт" для атак на корабли США, — Reuters

Израильская разведслужба "Моссад" совместно со спецслужбами Бразилии предотвратила террористический акт против евреев, проживающих в Бразилии. Его планировала ливанская проиранская группировка "Хезболла".

Напомним, что Нетаньяху пригрозил Ливану страшными последствиями, если "Хезболла" вступит в войну. По словам главы израильского правительства, армия Израиля нанесет боевикам сильнейший удар.