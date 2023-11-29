Поліція ФРН затримала двох неповнолітніх, які готували теракт у Кельні

Поліція затримала двох ісламістів за підозрою в підготовці теракту в Кельні, один із затриманих — громадянин Росії.

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Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини затримало двох підлітків — прихильників терористичного угруповання "Ісламська держава" за підозрою в підготовці теракту в Кельні. Про це повідомляє Bild.

Як стало відомо виданню, у телеграм-каналі з'явилося відео, в якому користувач закликав до священної війни проти Заходу й оголосив про напад. Датою атаки він назвав п'ятницю, 1 грудня.

"Користувачем виявився 15-річний Едріс Д. з Буршайда. Підліток афганського походження не був раніше відомий поліції або внутрішній розвідці як підозрюваний у тероризмі", — уточнює Bild.

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Крім того, за інформацією видання, Едріс Д. підтримував контакт із 16-річним громадянином Росії Расулом М. з Віттстока (Бранденбург). Той, зі свого боку, є прихильником терористичної організації "Ісламська держава" і відомий поліції за поширення терористичної пропаганди.

"Молодий росіянин, як стверджується, був причетний до запланованого нападу і, згідно з розслідуванням, проведеним співробітниками державної безпеки, нібито хотів вирушити до Д. в Буршайд 1 грудня", — повідомляє далі медіа.

Імовірно, за даними Bild, молоді люди хотіли здійснити теракт за допомогою саморобних вибухових пристроїв або невеликої вантажівки. Метою атаки мали стати різдвяний базар або синагога в Кельні. Крім того, підлітки планували одразу після теракту зникнути.

"Вдома у підозрюваних було проведено обшуки, прокуратура Дюссельдорфа і прокуратура Нойруппіна ведуть розслідування за підозрою в плануванні вчинення терористичного злочину", — констатує видання.

При цьому Bild нагадує слова Томаса Хальденванга, голови Управління із захисту Конституції, який раніше виступив із заявою про надзвичайно високу терористичну загрозу.

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