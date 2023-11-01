Ручна граната в німецькому метро: чи то не спрацювала, чи то злочинець передумав, — Bild

На думку правоохоронців, теракт у франкфуртському метро міг бути здійснений у годину пік, що спричинило б численні жертви.

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Невідомий чоловік залишив у вівторок, 31 жовтня, в метро Франкфурта ручну гранату. Про це повідомляє таблоїд Bild.

За інформацією Управління кримінальної поліції землі Гессен у Вісбадені, граната містила близько 100 грамів вибухівки і була закладена перед магазином у торговому пасажі над залізничними коліями.

"Терорист, найімовірніше, вчинив би теракт у ранкову годину пік, однак не виключається, що, можливо, злочинець не наважився на напад або забув висмикнути чеку. Є також припущення, що граната могла бути свого роду попередженням кримінальною мовою комусь із торговців", — зауважують правоохоронці.

Судячи із записів камер відеоспостереження на станції Hauptwache, чоловік, який приховує своє обличчя, заклав гранату о 4:18 ранку. У цей час там практично немає відвідувачів.

Ручна граната продовжує досліджуватися на предмет відбитків пальців і слідів ДНК невідомого злочинця. Мотиви злочину з'ясовуються.

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