Трамп вдарив по "покидьках" ІДІЛ ракетами Tomahawk: які причини повітряної атаки (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав вдарити ракетами Tomahawk по схованках терористів ІДІЛ, які вчиняють злочини у Нігерії. Глава Білого дому назвав ІДІЛівців "покидьками", а Міністерство війни США показало кадри пусків ракет, які вдарили по бойовиках вглибині Африки. Чому Трамп вирішив бомбардувати терористів та як уряд Нігерії поставився до таких дій?

Терористів ІДІЛ кілька разів попереджали, щоб вони припинили нападати на християн та інших людей в Нігерії, написав Трамп у соцмережі TruthSocial увечері 25 грудня. Оскільки вони не прислухались до попереджень, Америка влаштувала для них "пекло", завдавши численних ударів. На відео Міністерства війни США — пуск однієї ракети Tomahawk, про наслідки влучання поки що даних немає.

Трамп пояснив, що США боротимуться проти "радикального ісламського тероризму" і не дозволить йому "процвітати". З цих міркувань провели серію "ідеальних ударів" по точках на північному заході Нігерії, в яких діяли "терористичні покидьки", ідеться у дописі президента.

Відео дня

"Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичним покидькам ІДІЛ на північному заході Нігерії, які націлювалися та жорстоко вбивали, насамперед, невинних християн, на рівнях, яких не бачили багато років", — написав глава Білого дому, заголосивши, що удари продовжаться, якщо " їхня бійня християн триватиме".

США та Нігерія - допис Трампа про удар Томагавків 25-26 грудня Фото: Скриншот

США та Нігерія — деталі

На карті Liveuamap можна відшукати інформацію про останні події в Нігерії, про заяви політиків та про напади бойовиків у цій країні. Наприклад, чотири місяці тому бойовики напали на селище Яндоку в штаті Каціна: викрали кількох жінок та худобу. Два місяці тому відбувся рейд терористів угрупування "Боко Харам" на табір "Ісламської держави — Західна Африка", при чому використовували гвинтівки китайського та ізраїльського виробництва. Сутички відбувались на північному заході Нігерії, вказано на карті.

США та Нігерія - ситуація в африканській країні станом на 26 грудня Фото: liveuamap

Тим часом глава Пентагону Піт Гегсет опублікував кадри пуску Tomahawk і нагадав, що місяць тому Трамп дав вказівку припинити убивства в Нігерії. Оскільки терористи не спинились, то на Різдво дізнались, що американська армія "завжди готова" виконати вказівку президента.

"Міністерстві війни США завжди готове, про що ІДІЛ дізналася сьогодні ввечері — на Різдво. Далі буде більше. Вдячний уряду Нігерії за підтримку та співпрацю. З Різдвом Христовим!" — написав посадовець у соцмережі X.

Уряд Нігерії такої відгукнувся на дії США. Заступник глави МЗС Нігерії Сідхант Сібал (Sidhant Sibal) підтвердив, що уряд співпрацює з США задля атаки на терористів ІДІЛ.

"Саме співпраця зі США призвела до ударів по країні в рамках співпраці в боротьбі з тероризмом", — написав Сібал в X.

Фокус писав про дії бойовиків ІДІЛ в Нігерії. Наприклад, терористи атакували християнські громади взимку 2023 року. Внаслідок атаки загинуло 113 мирних людей.

Зазначимо, Трамп дотичний до війни та переговорів про мир у ще одній державі Африки — у Руанді. Влітку 2025 року глава Білого дому заявив, що завдяки його зусиллям Руанда та Конго погодились припинити вогонь. Але вже у листопаді бойові дії відновились.

Нагадуємо, Фокус писав про стрілянину між Камбоджею й Таїландом, яка почалась через місяць після "мирної угоди" Трампа.