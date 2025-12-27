Також Росія у 2026 році збирається боротися з "неоколоніалізмом", повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. І захищати "росіян", де б вони не перебували.

За словами Рябкова, ключовим завданням зовнішньої політики РФ стане зміцнення її безпеки "у всіх сенсах", пише The Moscow Times.

"Незважаючи на відстані, які відокремлюють Росію від тих чи інших країн, поглиблення нашого союзництва із сусідами, турбота і захист росіян і російськомовних, які живуть, будуть наріжним каменем нашої роботи. Де б вони не перебували, вони мають почуватися під захистом Батьківщини", — повідомив Рябков в інтерв'ю. Він висловив надію на те, що 2026 року за всіма цими напрямами Москва доб'ється успіхів.

Західні політики і розвідки з початку повномасштабної війни в Україні регулярно попереджають про те, що Кремль має намір напасти на одну або кілька країн НАТО вже найближчими роками. У червні глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявляв, що Москва може здійснити провокацію в країнах Балтії, обґрунтувавши це "захистом російськомовного населення".

Він навів як приклад операцію РФ з анексії Криму 2014 року і зазначив, що Росії достатньо відправити в Естонію "зелених чоловічків" для захисту нібито російськомовної меншини. Так, зазначав Каль, президент Володимир Путін спробує перевірити рішучість НАТО щодо захисту своїх союзників.

А наприкінці жовтня очільник Міноборони Бельгії Тео Франкен заявив, що ЗС РФ не нападатимуть на територію НАТО, але Кремль може реалізуватися сценарій "сірої зони" із задіянням своїх частин, які налаштовують російськомовну меншину в Естонії проти "нацистського режиму". "Не встигнеш озирнутися, як вони вже анексували шматок Естонії", — говорив глава відомства.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що країни Балтії і вся Східна Європа мають бути готові до будь-яких провокацій з боку Москви. І попередив, що якщо "зелені чоловічки" перетнуть кордон Естонії — то на них чекає розстріл.

17 грудня російські прикордонники вже перетинали кордон Естонії і перебували на території цієї держави близько 20 хвилин.

А 19 вересня російські МіГ-31 наблизилися до Таллінна, порушивши повітряний простір Естонії.