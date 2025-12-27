Также Россия в 2026 году собирается бороться с "неоколониализмом", сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. И защищать "русских", где бы они не находились.

По словам Рябкова, ключевой задачей внешней политики РФ станет укрепление ее безопасности "во всех смыслах", пишет The Moscow Times.

"Невзирая на расстояния, которые отделяют Россию от тех или иных стран, углубление нашего союзничества с соседями, забота и защита русских и русскоязычных живущих будут во главе угла нашей работы. Где бы они ни находились, они должны себя чувствовать под защитой Родины", — сообщил Рябков в интервью. Он выразил надежду на то, что в 2026 году по всем этим направлениям Москва добьется успехов.

Западные политики и разведки с начала полномасштабной войны в Украине регулярно предупреждают о том, что Кремль намерен напасть на одну или несколько стран НАТО уже в ближайшие годы. В июне глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявлял, что Москва может совершить провокацию в странах Балтии, обосновав это "защитой русскоязычного населения".

Відео дня

Он привел в пример операцию РФ по аннексии Крыма в 2014 году и отметил, что России достаточно отправить в Эстонию "зеленых человечков" для защиты якобы русскоязычного меньшинства. Так, отмечал Каль, президент Владимир Путин попытается проверить решимость НАТО по защите своих союзников.

А в конце октября глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, ВС РФ не будут нападать на территорию НАТО, но Кремль может реализоваться сценарий "серой зоны" с задействованием своих частей, которые настраивают русскоязычное меньшинство в Эстонии против "нацистского режима". "Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии", — говорил глава ведомства.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что страны Балтии и вся Восточная Европа должны быть готовы к любым провокациям со стороны Москвы. И предупредил, что если "зеленые человечки" пересекут границу Эстонии – то их ждет расстрел.

17 декабря российские пограничники уже пересекали границу Эстонии и находились на территории этого государства около 20 минут.

А 19 сентября российские МиГ-31 приблизились к Таллинну, нарушив воздушное пространство Эстонии.