"Мы их расстреляем": в Эстонии объяснили, что будут делать с россиянами за нарушение границы

Если российские "зеленые человечки" попытаются еще когда-то нарушить государственную границу Эстонии, то ответом на это станет их расстрел.

Страны Балтии и вся Восточная Европа должны быть готовы к любым провокациям со стороны Москвы, заявил в интервью министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Скажу прямо: если эти маленькие зеленые человечки когда-то пересекут нашу границу, мы их расстреляем. Такие будут последствия, с этим нельзя спорить", — сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что любая попытка применить "крымский сценарий" в Эстонии закончится ликвидацией нарушителей.

Цахкна также отметил, что страна постоянно следит за действиями российских сил и получает многочисленные сообщения из пограничного города Нарва.

"Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу нашей безопасности, мы их собьем. Это красная линия, и Путин должен помнить об этом", — пояснил Цахкна.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что Россия может проверять готовность Эстонии к защите границ, но любые нарушения будут решительно отражены.

Напомним, 17 декабря российские пограничники пересекли границу Эстонии и находились на территории этого государства около 20 минут.

19 сентября российские МиГ-31 приблизились к Таллинну, нарушив воздушное пространство Эстонии.