"Ми їх розстріляємо": в Естонії пояснили, що робитимуть з росіянами за порушення кордону
Якщо російські "зелені чоловічки" спробують ще колись порушити держав кордон Естонії, то відповіддю на це стане їх розстріл.
Країни Балтії та вся Східна Європа повинні бути готові до будь-яких провокацій з боку Москви, заявив в інтерв'ю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
"Скажу прямо: якщо ці маленькі зелені чоловічки колись перетнуть наш кордон, ми їх розстріляємо. Такі будуть наслідки, з цим не можна сперечатися", — сказав Цахкна.
Він підкреслив, що будь-яка спроба застосувати "кримський сценарій" в Естонії закінчиться ліквідацією порушників.
Цахкна також зазначив, що країна постійно стежить за діями російських сил та отримує численні повідомлення з прикордонного міста Нарва.
"Якщо ми побачимо, що російські винищувачі становлять загрозу нашій безпеці, ми їх зіб'ємо. Це червона лінія, і Путін повинен пам'ятати про це", — пояснив Цахкна.
Очільник естонського МЗС наголосив, що Росія може перевіряти готовність Естонії до захисту кордонів, але будь-які порушення будуть рішуче відбиті.
Нагадаємо, 17 грудня російські прикордонники перетнули кордон Естонії та перебували на території цієї держави близько 20 хвилин.
19 вересня російські МіГ-31 наблизилися до Таллінна, порушивши повітряний простір Естонії.