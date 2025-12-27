"Різдвяний подарунок" від Трампа для ІДІЛ прилетів у село, де ніколи не було терористів

У нігерійському селі Джабо, що постраждало від американського удару, були налякані, коли американська бомба вдарила поруч із єдиним медичним закладом на всю округу. І місцеві жителі стверджують, що в цьому районі ніколи не було ІДІЛ.

Сулейман Кагара, житель Джабо, тихого, переважно мусульманського фермерського поселення в районі Тамбувал штату Сокото на північному заході Нігерії, розповів CNN, що в четвер близько 22:00 він почув гучний вибух і побачив полум'я, коли над головою пролетів снаряд і вибухнув у полі.

Ракетний удар припав і на мирне село

У той момент Кагара не усвідомлював цього, але те, чому він був свідком, було частиною американського удару, який президент Дональд Трамп пізніше назве "різдвяним подарунком" для терористів.

Незабаром після удару в Джабо Трамп заявив у четвер, що США завдали "потужного і смертоносного удару" по бойовиках ІДІЛ у регіоні, яких він звинуватив у "нападах і жорстоких убивствах, здебільшого, невинних християн, у масштабах, небачених за багато років і навіть століть!"

За даними Африканського командування США, під час операції було нейтралізовано кілька бойовиків ІДІЛ.

Деякі райони Сокото справді стикаються з проблемами, пов'язаними з бандитизмом, викраденнями людей і нападами озброєних угруповань, включно з "Лакуравою" (яку Нігерія класифікує як терористичну організацію через ймовірні зв'язки з "Ісламською державою"), жителі села стверджують, що в Джабо місцеві християни мирно співіснують із мусульманською більшістю. І бойовиків ІДІЛ тут ніколи не було.

"У Джабо ми ставимося до християн як до братів. У нас немає релігійних конфліктів, тому ми не очікували цього", — сказав він.

Башар Іса Джабо, депутат, який представляє Тамбувал у парламенті штату, описав село в інтерв'ю CNN як "мирне поселення", у якому "немає відомих випадків діяльності ІДІЛ, Лакурави або будь-яких інших терористичних угруповань у цьому районі".

За його словами американський снаряд вибухнув у полі за 500 метрів від центру первинної медико-санітарної допомоги в Джабо, і обійшлося без жертв.

Пізніше Міністерство інформації Нігерії заявило, що уряд у співпраці зі США "успішно провів операції з нанесення високоточних ударів" по притулках ІДІЛ у лісах району Тангаза у штаті Сокото.

Операція в Нігерії послідувала за неодноразовими заявами Трампа про серйозну загрозу для християн у країні, і минулого місяця президент наказав Пентагону підготуватися до можливих військових дій.

Аналітики стверджують, що релігія — лише один із багатьох чинників, який провокує конфлікти в Нігерії. Конфлікти також виникають через міжгромадську та етнічну ворожнечу, а також напруженість між фермерами та скотарями через дефіцит землі та водних ресурсів.

Тим часом цього тижня США перекинули велику кількість літаків із військами спеціального призначення, а також вантажних літаків до Карибського басейну ближче до Венесуели.