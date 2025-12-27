"Рождественский подарок" от Трампа для ИГИЛ прилетел в деревню, где никогда не было террористов

В нигерийской деревне Джабо, пострадавшей от американского удара, были испуганы, когда американская бомба ударила рядом с единственным медицинским учреждением на всю округу. И местные жители утверждают, что в этом районе никогда не было ИГИЛ.

Сулейман Кагара, житель Джабо, тихого, преимущественно мусульманского фермерского поселения в районе Тамбувал штата Сокото на северо-западе Нигерии, рассказал CNN, что в четверг около 22:00 он услышал громкий взрыв и увидел пламя, когда над головой пролетел снаряд и взорвался в поле.

Ракетный удар пришелся и на мирную деревню

В тот момент Кагара не осознавал этого, но то, чему он был свидетелем, являлось частью американского удара, который президент Дональд Трамп позже назовет "рождественским подарком" для террористов.

Вскоре после удара в Джабо Трамп заявил в четверг, что США нанесли "мощный и смертоносный удар" по боевикам ИГИЛ в регионе, которых он обвинил в "нападениях и жестоких убийствах, в основном, невинных христиан, в масштабах, невиданных за многие годы и даже столетия!"

По данным Африканского командования США, в ходе операции было нейтрализовано несколько боевиков ИГИЛ.

Некоторые районы Сокото действительно сталкиваются с проблемами, связанными с бандитизмом, похищениями людей и нападениями вооруженных группировок, включая "Лакураву" (которую Нигерия классифицирует как террористическую организацию из-за предполагаемых связей с "Исламским государством"), жители деревни утверждают, что в Джабо местные христиане мирно сосуществуют с мусульманским большинством. И боевиков ИГИЛ тут никогда не было.

"В Джабо мы относимся к христианам как к братьям. У нас нет религиозных конфликтов, поэтому мы не ожидали этого", — сказал он.

Башар Иса Джабо, депутат, представляющий Тамбувал в парламенте штата, описал деревню в интервью CNN как "мирное поселение", в котором "нет известных случаев деятельности ИГИЛ, Лакуравы или каких-либо других террористических группировок в этом районе".

По его словам американский снаряд взорвался в поле в 500 метрах от центра первичной медико-санитарной помощи в Джабо, и обошлось без жертв.

Позже Министерство информации Нигерии заявило, что правительство в сотрудничестве с США "успешно провело операции по нанесению высокоточных ударов" по ​​убежищам ИГИЛ в лесах района Тангаза в штате Сокото.

Операция в Нигерии последовала за неоднократными заявлениями Трампа о серьезной угрозе для христиан в стране, и в прошлом месяце президент приказал Пентагону подготовиться к возможным военным действиям.

Аналитики утверждают, что религия — лишь один из многих факторов, который провоцирует конфликты в Нигерии. Конфликты также возникают из-за межобщинной и этнической вражды, а также напряженности между фермерами и скотоводами из-за дефицита земли и водных ресурсов.

