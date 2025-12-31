Українець став жертвою групового побиття в Польщі: нападники говорили про його національність

У польському місті Радом (Мазовецьке воєводство) громадянин України зазнав побиття з боку групи осіб під час побутового інциденту.

У результаті він опинився в лікарні з важкими тілесними ушкодженнями, повідомив у Facebook український посол у Польщі Василь Боднар.

За його словами, під час нападу на адресу українця лунали образливі висловлювання, пов'язані з його національністю. Інцидент обійшовся без залучення поліції, проте дипломат вважає такі випадки неприпустимими.

"Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеки незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку. Розраховую, що обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з'ясовані, а винні особи притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті", — наголосив він.

Боднар додав, що консульська служба України в Польщі перебуває в постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

"Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", — підсумував посол.

У поліції Радома ситуацію поки ніяк не коментували.

Буквально кілька тижнів тому в Познані місцеві чоловіки напали на українську пару в трамваї. Причиною агресії нібито стала українська мова. Потерпілі не стали писати заяву в правоохоронні органи, проте поліція відреагувала на інцидент, побачивши відео в соцмережах.

Нагадаємо, 4 грудня польські ЗМІ писали про вчителя, який "нацькував" учнів на українських дітей у місті Слупськ.

У Збройних силах Польщі 3 листопада повідомляли про активізацію в країні спецслужб РФ, які виставляють українців більшою загрозою, ніж Росія, і підбурюють у суспільстві антиукраїнські настрої.