Украинец стал жертвой группового избиения в Польше: нападавшие говорили о его национальности

В польском городе Радом (Мазовецкое воеводство) гражданин Украины подвергся избиению со стороны группы лиц во время бытового инцидента.

В результате он оказался в больнице с тяжелыми телесными повреждениями, сообщил в Facebook украинский посол в Польше Василий Боднар.

По его словам, во время нападения в адрес украинца звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальностью. Инцидент обошелся без привлечения полиции, однако дипломат считает подобные случаи недопустимыми.

"Граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасности независимо от страны пребывания. Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку. Рассчитываю, что обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены, а виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти", – подчеркнул он.

Боднар добавил, что консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.

"Факты насилия в отношении граждан Украины за границей нуждаются в надлежащей и последовательной реакции", – подытожил посол.

В полиции Радома ситуацию пока никак не комментировали.

Буквально пару недель назад в Познани местные мужчины напали на украинскую пару в трамвае. Причиной агрессии якобы стала украинская речь. Потерпевшие не стали писать заявление в правоохранительные органы, однако полиция отреагировала на инцидент, увидев видео в соцсетях.

Напомним, 4 декабря польские СМИ писали об учителе, который "натравил" учеников на украинских детей в городе Слупск.

В Вооруженных силах Польши 3 ноября сообщали об активизации в стране спецслужб РФ, которые выставляют украинцев большей угрозой, чем Россия, и подстрекают в обществе антиукраинские настроения.