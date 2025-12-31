Украинец стал жертвой группового избиения в Польше: нападавшие говорили о его национальности
В польском городе Радом (Мазовецкое воеводство) гражданин Украины подвергся избиению со стороны группы лиц во время бытового инцидента.
В результате он оказался в больнице с тяжелыми телесными повреждениями, сообщил в Facebook украинский посол в Польше Василий Боднар.
По его словам, во время нападения в адрес украинца звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальностью. Инцидент обошелся без привлечения полиции, однако дипломат считает подобные случаи недопустимыми.
"Граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасности независимо от страны пребывания. Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку. Рассчитываю, что обстоятельства этого инцидента будут всесторонне и беспристрастно выяснены, а виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, в частности возможного мотива национальной ненависти", – подчеркнул он.
Боднар добавил, что консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.
"Факты насилия в отношении граждан Украины за границей нуждаются в надлежащей и последовательной реакции", – подытожил посол.
В полиции Радома ситуацию пока никак не комментировали.
Буквально пару недель назад в Познани местные мужчины напали на украинскую пару в трамвае. Причиной агрессии якобы стала украинская речь. Потерпевшие не стали писать заявление в правоохранительные органы, однако полиция отреагировала на инцидент, увидев видео в соцсетях.
Напомним, 4 декабря польские СМИ писали об учителе, который "натравил" учеников на украинских детей в городе Слупск.
В Вооруженных силах Польши 3 ноября сообщали об активизации в стране спецслужб РФ, которые выставляют украинцев большей угрозой, чем Россия, и подстрекают в обществе антиукраинские настроения.