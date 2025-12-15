Конфликт в польском трамвае: местные мужчины напали на украинцев из-за языка (видео)

В польском городе Познань местные мужчины напали на украинскую пару в трамвае. Причиной агрессии якобы стала украинская речь. Пара не захотела писать заявление в правоохранительные органы, однако полиция отреагировала на инцидент, увидев видео в соцсетях.

Видео нападения на украинцев в трамвае опубликовал 11 декабря член городского совета Познани Анджей Прендке на своей странице в Facebook. Медиа TVN24 сообщило, что полиция арестовала двух 27-летних подозреваемых.

Анджей Прендке рассказал, что инцидент произошел в трамвае № 13. По его словам, услышав украинскую речь, молодые люди начали оскорбляли украинца и сказали ему "оставить их женщин в покое", а затем повалили его на землю и пытались избить.

"К сожалению, такие вещи до сих пор случаются, и это ужасно", — отметил член городского совета.

Он добавил, что другие пассажиры отреагировали на конфликт мгновенно и сначала устно делали замечания нападающим, а затем пытались оттянуть их от украинца.

"Вы должны быть на нашей стороне, мы делаем это для вас", — отвечали на это мужчины, которые напали на украинскую пару.

Когда пара выходила из трамвая, мужчины пытались погнаться за ними и выкрикнули в спину украинцу: "Ты — м*дак".

"Когда потерпевшая пара вышла из трамвая, я пошел с ними, предложив помочь вызвать полицию и собрать дополнительных свидетелей инцидента — к сожалению, пара решила этого не делать. Однако я оставил им свой номер на случай, если они передумают", — написал Анджей Прендке.

Нападение на украинцев в Польше расследует полиция

Спикер Главного управления полиции воеводства в Познани, младший инспектор Анджей Боровяк сообщил журналистам, что полиция арестовала двух подозреваемых в нападении на пару в трамвае, сейчас они находятся под стражей в отделении. По его словам, им обоим по 27 лет. Один из них житель Познани, а другой живет в пригороде. Они оба подозреваются в дискриминации.

По словам инспектора, пара не обращалась в полицию, в офицеры узнали об инциденте "только из интернета".

"Учитывая характер этого дела, и особенно низкие мотивы виновных, мы решили расследовать это дело по собственному желанию. Мы согласовали наши действия с прокуратурой", — сказал Анджей Боровьяк.

Он сообщил, что подозреваемым готовят обвинение по статье 119 Уголовного кодекса Польши — "насилие или незаконная угроза в отношении группы лиц или отдельного лица из-за их национальной, этнической, расовой, политической или религиозной принадлежности или из-за отсутствия у них религиозных убеждений". Эта статья предусматривает от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 4 декабря польские СМИ писали об учителе, который "натравил" учеников на украинских детей в городе Слупск.

В Вооруженных силах Польши 3 ноября сообщали об активизации в стране спецслужб РФ, которые выставляют украинцев большей угрозой, чем Россия, и подстрекают антиукраинские настроения.