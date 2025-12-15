Конфлікт у польському трамваї: місцеві чоловіки напали на українців через мову (відео)

В польському місті Познань місцеві чоловіки напали на українську пару в трамваї. Причиною агресії нібито стала українська мова. Пара не захотіла писати заяву до правоохоронних органів, однак поліція відреагувала на інцидент, побачивши відео в соцмережах.

Відео нападу на українців у трамваї опублікував 11 грудня член міської ради Познані Анджей Прендке на своїй сторінці у Facebook. Медіа TVN24 повідомило, що поліція заарештувала двох 27-річних підозрюваних.

Анджей Прендке розповів, що інцидент стався в трамваї № 13. За його словами, почувши українську мову, молоді люди почали ображали українця та сказали йому "залишити їхніх жінок у спокої", а потім повалили його на землю та намагалися побити.

"На жаль, такі речі досі трапляються, і це жахливо", — зазначив член міської ради.

Він додав, що інші пасажири відреагували на конфлікт миттєво та спочатку усно робили зауваження нападникам, а потім намагалися відтягнути їх від українця.

"Ви маєте бути на нашому боці, ми робимо це для вас", — відповідали на це чоловіки, які напали на українську пару.

Коли пара виходила з трамвая, чоловіки намагалися погнатися за ними та викрикнули в спину українцеві: "Ти — м*дак".

"Коли потерпіла пара вийшла з трамвая, я пішов з ними, запропонувавши допомогти викликати поліцію та зібрати додаткових свідків інциденту – на жаль, пара вирішила цього не робити. Однак я залишив їм свій номер на випадок, якщо вони передумають", — написав Анджей Прендке.

Напад на українців у Польщі розслідує поліція

Речника Головного управління поліції воєводства в Познані, молодший інспектор Анджей Боровяк повідомив журналістам, що поліція заарештувала двох підозрюваних у нападі на пару в трамваї, наразі вони перебувають під вартою у відділку. За його словами, їм обом по 27 років. Один із них житель Познані, а інший живе в передмісті. Вони обоє підозрюються в дискримінації.

За словами інспектора, пара не зверталася до поліції, в офіцери дізналися про інцидент "лише з інтернету".

"Враховуючи характер цієї справи, і особливо низькі мотиви винних, ми вирішили розслідувати цю справу за власним бажанням. Ми узгодили наші дії з прокуратурою", — сказав Анджей Боров’як.

Він повідомив, що підозрюваним готують звинувачення за статтею 119 Кримінального кодексу Польщі — "насильство або незаконна погроза щодо групи осіб чи окремої особи через їхню національну, етнічну, расову, політичну чи релігійну приналежність або через відсутність у них релігійних переконань". Ця стаття передбачає від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 грудня польські ЗМІ писали про вчителя, який "нацькував" учнів на українських дітей у місті Слупськ.

У Збройних силах Польщі 3 листопада повідомляли про активізацію в країні спецслужб РФ, які виставляють українців більшою загрозою, ніж Росія, та підбурюють антиукраїнські настрої.