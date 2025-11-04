Спецслужби РФ активізувались у Польщі: виставляють українців більшою загрозою, ніж Росія

Російські спецслужби посилили психологічні спецоперації всередині Польщі, які спрямовані на те, щоб викликати у поляків ненависть до українців та представити Україну, як більшу загрозу ніж Росія.

Інтенсифікація подібних спецоперацій відбувається у контексті мирних переговорів щодо закінчення російсько-української війни, повідомили у Збройних силах Польщі.

Зазначається, що росіяни створюють атмосферу страху і побоювання за перебування українців на території Польщі, руйнуючи позитивні емоційні відносини між Польщею та Україною та підбурюючи антиукраїнські настрої.

"Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, приховування антивоєнних муралів) та інтенсивну наративну діяльність в Інтернеті – на порталах та акаунтах осіб, які пропагують настрої ненависті до України", — йдеться у повідомленні.

Зростання антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де знаходяться вузли допомоги з переправлення зброї або підтримки України: наприклад, Гдиня, Гданськ.

В ЗС Польщі підкреслили, що російські дії представляють українців як більшу загрозу для Польщі, ніж Росія, а метою є змусити польських громадян тиснути на власний уряд, щоб той ухвалював рішення, які суперечать державній політиці.

Польське оборонне відомство також пояснило, як захиститися від штучно створеного страху:

не слід піддаватися емоціям, оскільки вони не є щирими;

саботажні дії входять до сфери скоординованих дій російських служб — вони не мають нічого спільного з навмисними, плановими діями всього українського народу;

варто пам'ятати, що агресор знаходиться на сході — і це Росія;

відокремлення Польщі від України полегшить Росії ведення війни;

будь-які дії, що підривають підтримку України (наративні, емоційні), сприяють агресії Росії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що Польща кардинально посилює правила для українських біженців.

Фокус також писав по те, як у Польщі проросійський депутат попався на крадіжці з IKEA.