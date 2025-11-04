Спецслужбы РФ активизировались в Польше: выставляют украинцев большей угрозой, чем Россия

Российские спецслужбы усилили психологические спецоперации внутри Польши, которые направлены на то, чтобы вызвать у поляков ненависть к украинцам и представить Украину, как большую угрозу, чем Россия.

Интенсификация подобных спецопераций происходит в контексте мирных переговоров по окончанию российско-украинской войны, сообщили в Вооруженных силах Польши.

Отмечается, что россияне создают атмосферу страха и опасения за пребывание украинцев на территории Польши, разрушая положительные эмоциональные отношения между Польшей и Украиной и подстрекая антиукраинские настроения.

"Эти действия делятся на кинетические события (поджоги украинских автомобилей, сокрытие антивоенных муралов) и интенсивную нарративную деятельность в Интернете — на порталах и аккаунтах лиц, пропагандирующих настроения ненависти к Украине", — говорится в сообщении.

Рост антиукраинских настроений наблюдается в местах, где находятся узлы помощи по переправке оружия или поддержки Украины: например, Гдыня, Гданьск.

В ВС Польши подчеркнули, что российские действия представляют украинцев как большую угрозу для Польши, чем Россия, а целью является заставить польских граждан давить на собственное правительство, чтобы то принимало решения, которые противоречат государственной политике.

Польское оборонное ведомство также объяснило, как защититься от искусственно созданного страха:

не следует поддаваться эмоциям, поскольку они не являются искренними;

саботажные действия входят в сферу скоординированных действий российских служб — они не имеют ничего общего с преднамеренными, плановыми действиями всего украинского народа;

стоит помнить, что агрессор находится на востоке — и это Россия;

отделение Польши от Украины облегчит России ведение войны;

любые действия, подрывающие поддержку Украины (нарративные, эмоциональные), способствуют агрессии России.

