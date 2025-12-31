Новий рік уже зустріли на Землі: де почалися урочистості (фото, відео)

О 13:00 за київським часом Нова Зеландія зустріла Новий 2026 рік. Вона стала першою великою країною, яка зустріла 2026-й феєрверками над Веллінгтоном і Оклендом.

В Окленді гуляючі спостерігали за зворотним відліком на міській вежі Sky Tower, пише Daily Mail. Щойно годинник пробив північ, почався феєрверк, який тривав п'ять хвилин. Підготовка до приголомшливого піротехнічного шоу зайняла шість місяців.

Феєрверк запускали з трьох різних рівнів вежі, піднімаючись на висоту до 80 метрів над пам'яткою — загальна висота становила 320 метрів над землею.

Також Новий рік уже святкують жителі острова Чатем та окремих станцій в Антарктиді.

Уже о 15:00 за Києвом Новий рік зустрінуть жителі австралійського Сіднея, де за три години до настання свята вже відгримів так званий сімейний феєрверк, перший із двох великих. Другий розпочнеться опівночі за місцевим часом.

Відео дня

Далі Новий рік о 17:00 за Києвом зустрінуть Токіо, Сеул і Пхеньян. Годиною пізніше у 2026 рік увійдуть Тайвань, Гонконг і Китай, о 19:00 — Таїланд, а Індія і Шрі-Ланка — о 19.30.

Першими ж 2026 рік зустріли жителі островів Лайн у Тихому океані, де він настав о 12:00 за Києвом, а також острова Кіріматі, пише The Guardian.

Нагадаємо, кому, згідно з гороскопом, у 2026 році пощастить уперше за 30 років.

Також повідомлялося, як відключатимуть світло 31 грудня.