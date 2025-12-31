Новый год уже встретили на Земле: где начались торжества (фото, видео)

В 13:00 по киевскому времени Новая Зеландия встретила Новый 2026 год. Она стала первой крупной страной, встретившей 2026-й фейерверками над Веллингтоном и Оклендом.

В Окленде гуляющие наблюдали за обратным отсчетом на городской башне Sky Tower, пишет Daily Mail. Как только часі пробили полночь, начался фейерверк, который продолжался пять минут. Подготовка к ошеломляющему пиротехническому шоу заняла шесть месяцев.

Фейерверк запускался с трех разных уровней башни, поднимаясь на высоту до 80 метров над достопримечательностью — общая высота составила 320 метров над землей.

Также Новій год уже празднуют жители острова Чатем и отдельных станций в Антарктиде.

Уже в 15:00 по Киеву Новый год встретят жители австралийского Сиднея, где за три часа до наступления праздника уже отгремел так называемый семейный фейерверк, первый из двух больших. Второй начнется в полночь по местному времени.

Відео дня

Дальше новый год в 17:00 по Киеву встретят Токио, Сеул и Пхеньян. Часом позже в 2026 год войдут Тайвань, Гонконг и Китай, в 19:00 – Таиланд, а Индия и Шри-Ланка – в 19.30.

Первыми же 2026 год встретили жители островов Лайн в Тихом океане, где он наступил в 12:00 по Киеву, а также острова Киримати, пишет The Guardian..

Напомним, кому, согласно гороскопу, в 2026 году повезет впервые за 30 лет.

Также сообщалось, как будут отключать свет 31 декабря.