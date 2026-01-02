Держдеп США закликає всіх своїх громадян виїхати з Росії назавжди або скласти заповіт

В оновлених рекомендаціях для мандрівників по Росії від 29 грудня 2025 року, американців попереджають, що їх можуть затримати місцеві спецслужби без жодних пояснень і навіть відправити на війну з Україною. Тож їм рекомендують ніколи не їздити в РФ.

У Держдепі США попереджають, що показники ризику в Росії залишилися без змін і залишилися на рівні 4: поїздка не рекомендується. А стислий виклад попереджень було оновлено і детально розписано, чому поїздка до РФ небажана:

Небезпека, пов'язана з триваючою війною між Росією та Україною.

Ризик переслідування або неправомірного затримання з боку російських співробітників служб безпеки.

Довільне застосування місцевих законів.

Можливість тероризму.

"Громадянам США, які перебувають у Росії, слід негайно покинути країну!" — ідеться в рекомендаціях, а також американців закликають не їздити в РФ "ні з якої причини!"

Уряд США попереджає, що має обмежені можливості з надання допомоги громадянам США в Росії, особливо за межами Москви.

Американців попереджають, що їх у РФ можуть відправити на війну

"Посольство США в Москві скоротило свій штат. Російський уряд також обмежив поїздки для співробітників посольства. Усі консульства США в Росії призупинили свою роботу, включно з консульськими послугами", — ідеться в повідомленні.

Також американців попереджають, що посольство США в Москві має обмежені можливості щодо надання допомоги в разі затримання громадянина США і немає гарантії, що російський уряд надасть посольству США консульський доступ до затриманих громадян США.

"Громадяни США можуть відбути весь термін тюремного ув'язнення без звільнення. Ризик неправомірного затримання громадян США залишається високим. Навіть якщо справу буде визнано неправомірною, немає гарантії звільнення", — йдеться в повідомленні.

У Держдепі попереджають, що російські чиновники часто допитують і погрожують громадянам США без жодної причини, а російські служби безпеки заарештовували громадян США за безпідставними звинуваченнями, відмовляючи їм у справедливому поводженні та виносячи обвинувальні вироки без переконливих доказів.

Також попереджають, що громадян США переслідують за їхню релігійну діяльність. І наголошують, що зберігається небезпека атак безпілотників і терактів.

Окремий пункт присвячений подвійному громадянству (США і Росія), і американців попереджають, що Росія не визнає громадянство США в такому разі. А співробітникам консульства США заборонено відвідувати затриманих громадян США і Росії з подвійним громадянством.

"Російський уряд примушував громадян із подвійним громадянством до служби в армії. Також він забороняв їм залишати країну. У 2022 році Росія почала призов громадян на війну в Україні. Військовий призов триває досі", — зазначають у Держдепі США.

У Держдепі США нагадали, що в РФ немає свободи слова

І американцям нагадують, що в Росії мирні зібрання і свобода слова не є захищеними правами. А громадян США затримували за публікації в соціальних мережах.

Американців попереджають, що всі електронні комунікації та пристрої в Росії відслідковують російські спецслужби, а кредитні та дебетові картки США більше не працюють у Росії.

І їм нагадують, що російська влада допитувала, погрожувала і затримувала громадян США без жодної причини. Це стосується як колишніх, так і чинних співробітників уряду і збройних сил США, а також приватних громадян США: "Російська влада має історію неправомірного затримання громадян США і використання їх як розмінної монети".

"Громадяни США можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження і вимагання. Російські спецслужби переслідують іноземних громадян і міжнародні організації, які вважаються "небажаними". Російський закон про "пропаганду" забороняє обговорення тем, що стосуються геїв і лесбіянок. Це співтовариство було названо "екстремістським", і підтримка прав людини геїв і лесбіянок у Росії вважається злочином", — йдеться у списку Держдепу США.

Зазначається, що посольство США в Києві, Україна, надає консульські послуги громадянам США в Криму, Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі. Однак війна, що триває, обмежує можливості посольства з надання допомоги громадянам США в цих регіонах.

Американцям рекомендують скласти заповіт перед поїздкою в РФ

Але якщо американці після всіх застережень усе-таки ризикнуть здійснити вояж до Росії, то Держдеп рекомендує скласти заповіт і бути готовим опинитися за ґратами "без вагомих причин" і без можливості зв'язатися з консульством США:

Обговоріть із близькими план догляду за дітьми, домашніми тваринами, майном, особистими речами, неліквідними активами (колекціями, витворами мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо.

Залиште зразки ДНК у свого лікаря на випадок, якщо вашій родині знадобиться до них доступ.

Розробіть плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду США.

Відвідайте наш веб-сайт, присвячений тероризму і поїздкам у зони високого ризику.

Вийдіть з усіх своїх акаунтів у соціальних мережах і не заходьте в них, перебуваючи в Росії.

Будьте уважні до свого оточення.

Будьте пильними в туристичних місцях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про багатодітного американця Дерека Хаффмана, який приїхав із сім'єю в РФ за "традиційними цінностями". У підсумку його відправили на війну з Україною.

А 2024 року в окупованому Донецьку зник фанат Росії зі США Рассел Бентлі. Пізніше виявилося, що його викрали і вбили російські військові.