Американця, який поїхав до РФ за "традиційними цінностями", відправили воювати в Україну

Його дружина ДеАнна сподівалася, що Дерека Гаффмана відправлять працювати зварювальником, або кореспондентом, але в підсумку він опинився десь на передовій. Тож вона зізналася, що почала пити через переживання. Сам Дерек пішов на війну заради громадянства РФ.

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46-річний Дерек Гаффман із Техасу виїхав разом зі своєю сім'єю в російське село, бо вважав, що саме в РФ залишилися "традиційні цінності", яких у США він так і не знайшов. Він вступив на військову службу в надії отримати російське громадянство. А його дружина заявила, що його обманом змусили брати участь у бойових діях, пише The Daily Beast.

Багатодітний американець переїхав до Росії зі своєю дружиною ДеАнною і трьома доньками (12, 11 і 10 років). Троє їхніх старших дітей від попередніх шлюбів їхати зі США відмовилися. Причому Дерек "полював" на традиційні цінності спочатку в США, переїжджаючи зі штату в штат. До Техасу вони жили в Аризоні. Гаффмани почали жити в Підмосков'ї, в селі, яке піарив і запустив як проєкт американський блогер Тім Кірбі, який сам живе в РФ близько 20 років. Кірбі збирався залучити американців, які прагнуть піти від "ліберальної гендерної норми". Цей проєкт провалився: туди переїхали тільки дві сім'ї, включно з Гаффманами.

Дерек Гаффман заявляв, що дуже любить Росію Фото: Скриншот

Із собою Гаффмани взяли також собаку породи хаскі на прізвисько Малюк. Вони почали вести блог Huffman Time, розповідаючи про те, як щасливі опинитися в Росії. РосЗМІ їх активно піарили.

У РФ, як вважав американець, він знайде традиційні цінності Фото: Скриншот

У підсумку глава сімейства вирішив укласти контракт із Міноборони Росії для участі в бойових діях в Україні, щоб прискорити отримання російського громадянства.

"Я хочу зробити свій внесок і заслужити наше місце тут, записавшись у Російську армію. Якщо я ризикну собою заради нашої нової країни, ніхто не скаже, що я не її частина. На відміну від мігрантів в Америці, які приїжджають туди просто так, не асимілюються і водночас хочуть отримувати безкоштовну допомогу", — заявив американець.

Гаффан вступив до ЗС РФ, розраховуючи на "безпечне" місце в армії Фото: Скриншот

Йому повідомили, що він працюватиме зварювальником, або кореспондентом, але в підсумку виявилося, що його відправляють на передову.

У Гаффмана немає військового досвіду, сказала ДеАнна, додавши, що його обмежене навчання проходило російською мовою. Вона припустила, що її чоловік нічого не зрозумів і, відповідно нічому не навчився.

"Він проходив навчання кілька тижнів, і ми подумали, що, оскільки в нього був сертифікат зварювальника і справді гарний досвід у будівництві та зварюванні, його відправлять туди, де буде безпечніше... Я намагаюся й далі довіряти Господу і молитися", — повідомила ДеАнна, заявивши, що почала пити.

Потім вона опублікувала ще одне відео, яке потім видалила, повідомивши, що техасцю не заплатили за місяць "роботи" в російській армії. І заявила, що її чоловіка "кинули на розтерзання вовкам" і йому доводиться покладатися "на віру".

Вона також заявила, що Дереку і його товаришам по підрозділу довелося "пожертвувати" по 10 000 рублів на потреби загону. І після місяця служби Дерека вона не отримала ні зарплати, ні премії. При цьому вона впевнена, що Дерек повернеться через шість місяців.

Тепер на каналі американців є тільки одне відео від Дерека і ролики від його дружини, яка позитивно розповідає про отриману в подарунок мультиварку і більше не згадує про російську армію.

Нагадаємо, у 2024 році в окупованому Донецьку зник фанат Росії зі США Рассел Бентлі. Пізніше виявилося, що його викрали і вбили російські військові.

А в Африці ліквідували тренера російського боксера Олександра Повєткіна. Ігор Нестеров воював в Україні і збирався "повернутися" на війну після відрядження в Африку.