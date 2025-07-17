Воював в Україні: тренера боксера Повєткіна ліквідували в Африці

Ігор Нестеров, тренер із силової підготовки та спаринг-партнер Олександра Повєткіна, як повідомляється, загинув в одній із країн Африки "під час виконання бойового завдання".

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Зазначається, що Ігор Нестеров був не тільки тренером і спаринг-партнером Повєткіна, а й "одним із найближчих друзів" Повєткіна, який завершив кар'єру 2021 року, а потім був дискваліфікований Міжнародним агентством допінг-тестування (ITA) на чотири роки. Про це пише ТАСС.

Нестеров з кінця 1990-х років входив до команди Повєткіна і був його близьким другом. Також він очолював федерацію боксу в підмосковному Чехові.

Ігор Нестеров та Олександр Повєткін Фото: Скриншот

У промоутерській компанії "Світ боксу" назвали "великою втратою для всієї боксерської родини".

"Спочивай з миром, Кабане... Пам'ять про тебе назавжди залишиться з нами", — йдеться в повідомленні. Що за "бойове завдання" він виконував — не повідомляється.

При цьому дружина Нестерова, Жанна Нестерова розповіла, що він перед Африкою був в Україні. У складі якого військового підрозділу — вона не повідомила.

"Він завжди хотів бути на СВО і повернутися на СВО. Він хотів захищати свою сім'ю і країну", — розповіла дружина.

Жінка додала, що похований Ігор Нестеров буде в Чехові, але дата похорону поки невідома.

Повєткін теж відреагував, повідомивши, що "Ігор Анатолійович Нестеров, на жаль, загинув".

"В одній із країн Африки. Раніше він брав участь у СВО, а потім поїхав туди. Я його знаю з 1998 року. Ігор був відданим другом і патріотом нашої країни", — сказав Повєткін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські ПВК "Вагнер", які з 2021 року перебували в Малі, офіційно заявили, що "місія виконана", а вони повертаються додому. Але насправді воєнізовані формування ПВК "Вагнер" не повертаються додому. Більшість із приблизно 1000-2000 бійців, найімовірніше, діятимуть під іншою назвою: Африканський корпус РФ.

Відомо, що росіяни зазнають значних втрат у Малі. Наприклад, у липні 2024 року повстанці-туарегі вбили понад 80 російських найманців біля Тінзауатена.