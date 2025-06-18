ПВК "Вагнер" в Африці закінчили: що це означає для політики РФ, — ЗМІ

Дії російських найманців в Африці виявилися не такими успішними, як їх представляла Росія. І перемогти туарегів їм не вдалося. Тепер Африканський корпус РФ займатиметься тим самим, що робила ООН до них, яких з Малі вигнали.

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ПВК "Вагнер", які з 2021 року перебували в Малі, офіційно заявили, що "місію виконано", а вони повертаються додому, після того, як "билися пліч-о-пліч із малійським народом" і "вбили тисячі екстремістів та їхніх командирів, які роками тероризували мирних жителів". Але все в цьому твердженні хибне, зазначає NZZ.

Воєнізовані формування ПВК "Вагнер" не повертаються додому. Більшість із приблизно 1000–2000 бійців, найімовірніше, діятимуть під іншою назвою: Африканський корпус РФ.

Що насправді означає закінчення місії ПВК "Вагнер" у Малі: частина реорганізації, яка, мабуть, йде повільніше, ніж хотілося б російському уряду. Африканський корпус був створений на початку 2024 року і підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони Росії. Його створення стало результатом недовгого заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина проти російського військового керівництва в червні 2023 року. Два місяці потому він загинув в авіакатастрофі, імовірно, організованій Кремлем. І його найманці мали перейти під контроль Міністерства оборони РФ.

Як російські війська опинилися в Африці

Росія значно розширила свою присутність в Африці останніми роками, особливо у військовому плані. Малі є найважливішим геополітичним театром. У 2020 і 2021 роках військові сили влаштували переворот у Малі, звинувативши уряд у тому, що він дозволив безпековій ситуації вийти з-під контролю. Незабаром після цього уряд перевороту порвав із колишньою колоніальною державою Францією і звернувся до Росії. 2400 французьких солдатів було виведено, і прибули різні контингенти ПВК "Вагнер". Повідомляється, що в пікові моменти в Малі перебувало до 2500 російських найманців.

ПВК "Вагнер" замінить Африканський корпус РФ Фото: Getty Images

Хоча ПВК вже брала активну участь у Центральноафриканській Республіці, захищаючи президента від повстанців і займаючись торгівлею золотом, алмазами і тропічною деревиною, у Малі це був перший випадок, коли "Вагнер" — а значить, і російський уряд — об'єдналися з одним з урядів, що прийшли до влади в Західній і Центральній Африці з 2020 року. Сусідня з Малі країна Буркіна-Фасо також ввела в країну російських бійців у 2023 році. Нігер, ще одна держава, охоплена переворотом, також звернулася до Росії.

Держави Сахеля мають геополітичне значення, оскільки вони є ареною найбільшого у світі джихадистського наступу. Ці країни також привабливі для Росії через їхні історично тісні зв'язки з Францією та іншими європейськими країнами. Розрив змовників із Заходом став для Росії великою перемогою престижу.

ПВК "Вагнер" в Африці Фото: Sylvain Nguema/X

Нібито найманці Пригожина були корисним інструментом для Кремля, оскільки просували інтереси Росії в Африці без офіційної відповідальності російського уряду — таким способом захищаючи його від будь-яких невдач. Однак із повстанням Пригожина ця модель почала давати збої.

Що Африканський корпус РФ робитиме в Африці

Африканський корпус мав замінити найманців. Ідея, мабуть, полягала в тому, що кілька тисяч бійців "Вагнера" в Африці будуть інтегровані в Африканський корпус — і, отже, більше не працюватимуть на формально приватну військову компанію, а на російську армію. Це дійсно те, що відбувається.

У Малі "вагнерівці" були довго, але особливого успіху не досягли

Але цей процес потребує часу. У Малі та Центральноафриканській Республіці, двох африканських країнах, де найманців Пригожина було найбільше, вони воювали проти туарегів і повстанців. І зазнавали значних втрат. Від Африканського корпусу очікують, що він менше братиме участь у бойових діях і більше зосередиться на навчанні малійських солдатів. Отже, він діятиме аналогічно до європейців і миротворців ООН, яких там позбулися, замінивши росіянами.

Видається, це викликає занепокоєння серед військових Малі. "Африканський корпус не матиме такого впливу, як ПВК "Вагнер". Він буде більш громіздким і бюрократичним, оскільки діятиме під контролем російської армії", — кажуть військові Малі журналістам.

ПВК "Вагнер" в Африці Фото: Sylvain Nguema/X

Однак Росія, схоже, готова продовжувати зміцнювати вогневу міць малійської армії. В обхід європейських санкцій туди відправили вантажні судна з артилерійськими знаряддями і танками.

Підсумки участі Росії в Малі, як і в Сахелі загалом, вельми неоднозначні. Разом з армією найманці ПВК "Вагнер" домоглися деяких територіальних успіхів. Наприклад, вони відбили місто Кідаль на північному сході країни, яке майже десять років перебувало під контролем повстанців-туарегів. Але ситуація з безпекою в Малі не покращилася — насправді вона значно погіршилася. Це особливо впливає на цивільне населення. У березні 2022 року малійські солдати та російські бойовики стратили понад 500 мирних мешканців у місті Моура в центрі країни — через те, що мешканці міста нібито співпрацювали з джихадистами. Також повідомляється про катування та викрадення мирних жителів.

Утім, ПВК "Вагнер" також зазнала значних втрат у Малі. Наприклад, у липні 2024 року повстанці-туареги вбили понад 80 російських найманців біля Тінзауатена.

А кілька днів тому повстанці-туареги з "Фронту визволення Азавада" в Малі перемогли найманців-росіян з "Африканського корпусу".