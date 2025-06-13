Босі, але з "калашами": повстанці Малі розгромили наступників ПВК "Вагнер" з Міноборони РФ (відео)

Повстанці-туареги з "Фронту звільнення Азавада" у Малі перемогли найманців-росіян з "Африканського корпусу", який залишився воювати в Африці замість бойовиків приватної військової компанії "Вагнер". На відео з місця подій — туареги, які збирають зброю з тіл. При цьому дехто з повстанців воює ледь не босоніж, свідчить відео, опубліковане українським журналістом.

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Відео з наслідками сутички туарегів з наступниками "вагнерівців" з'явилось у мережі о 14:39 13 червня. На записі — близько пів десятка туарегів, які показують поле бою. У кадр потрапили тіла десятка загиблих: це бойовики, повністю укомплектовані зброєю та військовим спорядженням, показує запис у каналі головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова.

Фокус не публікує відео Бутусова з етичних міркувань, оскільки туареги впритул показали найманців Міноборони РФ і смертельні травми, які вони отримали. Втім, після публікації українського журналіста у соцмережі X (Twitter) з'явились інші відео. На них — повстанці, які готуються напасти на противника, та машина, яку їм вдалось підірвати. Користувач з ніком abdalaag2022 (вказаний як представник медіа) написав, що пустелею рухалось 35 машин Africa Corps, а після бою вціліло лише п'ять. З його слів, також збили вертоліт російських найманців. Також він написав, що є начебто "сотні загиблих" з боку FAMA та Africa Corps", і що бій триває.

Тим часом Бутусов повідомив, що "туареги денацифікували чергову порцію російських найманців". Крім того, журналіст пожартував про неможливість "літа без арбалетів".

"Босоногі туареги з "калашами" влаштували засідку та розгромили чудово озброєних та екіпірованих карателів. 9 червня "вагнерівці" заявили, що ідуть з Африки, але замість них залишились бойовики "Африканського корпусу" (Africa Corps), який підкоряється Міністерству оборони РФ", — написав він.

ПВК "Вагнер" в Африці — деталі

Зазначимо, 6 червня на ресурсах ПВК "Вагнер" з'явилась заява, що найманці ідуть з Малі. Найманці перебували в Африці 3,5 роки, при цьому влітку 2025 року медіа France24 почало публікувати розслідування про табори та тюрми, в яких росіяни катували місцеве населення. Тим часом бойовики написали, що начебто "закінчили місію", яка полягала у "боротьбі з тероризмом". Наголошувалось, що ПВК "Вагнер" повернули під контроль військових найбільші міста Малі, і тому вони вважають, що можна повертатись у РФ. Куди саме їдуть найманці, підрозділи яких колись воювали в Україні та брали участь в окупації Бахмута, інформації не відшукалось.

Раніше Фокус писав про ще один бій туарегів з "вагнерівцями", який завершився перемогою повстанців. Подія сталась у липні 2024 року Найманці потрапили у засідку. Під час бою загинули близько сотні малійських військових та пів сотні росіян, написало росЗМІ Baza. Один з загиблих — адміністратор прокремлівського Telegram-каналу Grey Zone, який підтримував злочини РФ в Україні.

Нагадуємо, у січні "24 канал" опублікував розслідування про діяльність ПВК "Вагнер", а також кадирівців та найманців "Африканського корпусу" Міноборони РФ.