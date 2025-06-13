Босые, но с "калашами": повстанцы Мали разгромили преемников ЧВК "Вагнер" из Минобороны РФ (видео)

Повстанцы-туареги из "Фронта освобождения Азавада" в Мали победили наемников-россиян из "Африканского корпуса", который остался воевать в Африке вместо боевиков частной военной компании "Вагнер". На видео с места событий — туареги, которые собирают оружие с тел. При этом некоторые из повстанцев воюют чуть ли не босиком, свидетельствует видео, опубликованное украинским журналистом.

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Видео с последствиями столкновения туарегов с преемниками "вагнеровцев" появилось в сети в 14:39 13 июня. На записи — около полудюжины туарегов, которые показывают поле боя. В кадр попали тела десятка погибших: это боевики, полностью укомплектованные оружием и военным снаряжением, показывает запись в канале главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова.

Фокус не публикует видео Бутусова по этическим соображениям, поскольку туареги вплотную показали наемников Минобороны РФ и смертельные травмы, которые они получили. Впрочем, после публикации украинского журналиста в соцсети X (Twitter) появились другие видео. На них — повстанцы, которые готовятся напасть на противника, и машина, которую им удалось взорвать. Пользователь с ником abdalaag2022 (указан как представитель медиа) написал, что по пустыне двигалось 35 машин Africa Corps, а после боя уцелело только пять. По его словам, также сбили вертолет российских наемников. Также он написал, что есть якобы "сотни погибших" со стороны FAMA и Africa Corps", и что бой продолжается.

Тем временем Бутусов сообщил, что "туареги денацифицировали очередную порцию российских наемников". Кроме того, журналист пошутил о невозможности "лета без арбалетов".

"Босоногие туареги с "калашами" устроили засаду и разгромили прекрасно вооруженных и экипированных карателей. 9 июня "вагнеровцы" заявили, что уходят из Африки, но вместо них остались боевики "Африканского корпуса" (Africa Corps), который подчиняется Министерству обороны РФ", — написал он.

ЧВК "Вагнер" в Африке — детали

Отметим, 6 июня на ресурсах ЧВК "Вагнер" появилось заявление, что наемники уходят из Мали. Наемники находились в Африке 3,5 года, при этом летом 2025 года медиа France24 начало публиковать расследование о лагерях и тюрьмах, в которых россияне пытали местное население. Между тем боевики написали, что якобы "закончили миссию", которая заключалась в "борьбе с терроризмом". Отмечалось, что ЧВК "Вагнер" вернули под контроль военных крупнейшие города Мали, и поэтому они считают, что можно возвращаться в РФ. Куда именно едут наемники, подразделения которых когда-то воевали в Украине и участвовали в оккупации Бахмута, информации не отыскалось.

Ранее Фокус писал о еще одном бое туарегов с "вагнеровцами", который завершился победой повстанцев. Событие произошло в июле 2024 года Наемники попали в засаду. Во время боя погибли около сотни малийских военных и полсотни россиян, написало росСМИ Baza. Один из погибших — администратор прокремлевского Telegram-канала Grey Zone, который поддерживал преступления РФ в Украине.

Напоминаем, в январе "24 канал" опубликовал расследование о деятельности ЧВК "Вагнер", а также кадыровцев и наемников "Африканского корпуса" Минобороны РФ.