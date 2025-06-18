ЧВК "Вагнер" в Африке закончили: что это означает для политики РФ, — СМИ

Действия российских наемников в Африке оказались не такими успешными, как их представляла Россия. И победить туарегов им не удалось. Теперь Африканский корпус РФ будет заниматься тем же, что делала ООН до них, которых из Мали изгнали.

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ЧВК "Вагнер", которые с 2021 года находились в Мали, официально заявили, что "миссия выполнена", а они возвращаются домой, после того, как "сражались бок о бок с малийским народом" и "убили тысячи экстремистов и их командиров, которые годами терроризировали мирных жителей". Но все в этом утверждении ошибочно, отмечает NZZ.

Военизированные формирования ЧВК "Вагнер" не возвращаются домой. Большинство из примерно 1000–2000 бойцов, скорее всего, будут действовать под другим названием: Африканский корпус РФ.

Что на самом деле означает окончание миссии ЧВК "Вагнер" в Мали: часть реорганизации, которая, по-видимому, идет медленнее, чем хотелось бы российскому правительству. Африканский корпус был создан в начале 2024 года и подчиняется напрямую Министерству обороны России. Его создание стало результатом недолгого мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против российского военного руководства в июне 2023 года. Два месяца спустя он погиб в авиакатастрофе, предположительно организованной Кремлем. И его наемники должны были перейти под контроль Министерства обороны РФ.

Как российские войска оказались в Африке

Россия значительно расширила свое присутствие в Африке в последние годы, особенно в военном плане. Мали является важнейшим геополитическим театром. В 2020 и 2021 годах военные силы устроили переворот в Мали, обвинив правительство в том, что оно позволило ситуации с безопасностью выйти из-под контроля. Вскоре после этого правительство переворота порвало с бывшей колониальной державой Францией и обратилось к России. 2400 французских солдат были выведены, и прибыли различные контингенты ЧВК "Вагнер". Сообщается, что в пиковые моменты в Мали находилось до 2500 российских наемников.

ЧВК "Вагнер" заменит Африканский корпус РФ Фото: Getty Images

Хотя ЧВК уже активно участвовала в Центральноафриканской Республике, защищая президента от повстанцев и занимаясь торговлей золотом, алмазами и тропической древесиной, в Мали это был первый случай, когда "Вагнер" — а значит, и российское правительство — объединились с одним из правительств, пришедших к власти в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Соседняя с Мали страна Буркина-Фасо также ввела в страну российских бойцов в 2023 году. Нигер, еще одно государство, охваченное переворотом, также обратилось к России.

Государства Сахеля имеют геополитическое значение, поскольку они являются ареной крупнейшего в мире джихадистского наступления. Эти страны также привлекательны для России из-за их исторически тесных связей с Францией и другими европейскими странами. Разрыв заговорщиков с Западом стал для России крупной победой престижа.

ЧВК "Вагнер" в Африке Фото: Sylvain Nguema/X

Якобы наемники Пригожина были полезным инструментом для Кремля, поскольку продвигали интересы России в Африке без официальной ответственности российского правительства – таким образом защищая его от любых неудач. Однако с восстанием Пригожина, эта модель начала давать сбои.

Что Африканский корпус РФ будет делать в Африке

Африканский корпус должен был заменить наемников. Идея, по-видимому, заключалась в том, что несколько тысяч бойцов "Вагнера" в Африке будут интегрированы в Африканский корпус — и, таким образом, больше не будут работать на формально частную военную компанию, а на российскую армию. Это действительно то, что происходит.

В Мали "вагнеровцы" были долго, но особого успеха не добились

Но этот процесс требует времени. В Мали и Центральноафриканской Республике, двух африканских странах, где наемников Пригожина было больше всех, они воевали против туарегов и повстанцев. И несли значительные потери. От Африканского корпуса ожидают, что он будет меньше участвовать в боевых действиях и больше сосредоточиться на обучении малийских солдат. Таким образом, он будет действовать аналогично европейцам и миротворцам ООН, от которых там избавились, заменив россиянами.

Похоже, это вызывает беспокойство среди военных Мали. "Африканский корпус не будет иметь такого влияния, как ЧВК "Вагнер". Он будет более громоздким и бюрократичным, поскольку будет действовать под контролем российской армии", — говорят военные Мали журналистам.

ЧВК "Вагнер" в Африке Фото: Sylvain Nguema/X

Однако Россия, похоже, готова продолжать укреплять огневую мощь малийской армии. В обход европейских санкций туда отправили грузовые суда с артиллерийскими орудиями и танками.

Итоги участия России в Мали, как и в Сахеле в целом, весьма неоднозначны. Вместе с армией наемники ЧВК "Вагнер" добились некоторых территориальных успехов. Например, они отбили город Кидаль на северо-востоке страны, который почти десять лет находился под контролем повстанцев-туарегов. Но ситуация с безопасностью в Мали не улучшилась — на самом деле она значительно ухудшилась. Это особенно влияет на гражданское население. В марте 2022 года малийские солдаты и российские боевики казнили более 500 мирных жителей в городе Моура в центре страны — потому что жители города якобы сотрудничали с джихадистами. Также сообщается о пытках и похищениях мирных жителей.

Впрочем, ЧВК "Вагнер" также понесла значительные потери в Мали. Например, в июле 2024 года повстанцы-туареги убили более 80 российских наемников около Тинзауатена.

А несколько дней назад повстанцы-туареги из "Фронта освобождения Азавада" в Мали победили наемников-россиян из "Африканского корпуса".