Воевал в Украине: тренера боксера Поветкина ликвидировали в Африке

Игорь Нестеров, тренер по силовой подготовке и спарринг-партнер Александра Поветкина, как сообщается, погиб в одной из стран Африки "при выполнении боевого задания".

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Отмечается, что Игорь Нестеров был не только тренером и спарринг-партнером Поветкина, но и "одним из ближайших друзей" Поветкина, который завершил карьеру в 2021 году, а потом был дисквалифицирован Международным агентством допинг-тестирования (ITA) на четыре года. Об этом пишет ТАСС.

Нестеров с конца 1990-х годов входил в команду Поветкина и был его близким другом. Также он возглавлял федерацию бокса в подмосковном Чехове.

Игорь Нестеров и Александр Поветкин Фото: Скриншот

В промоутерской компании "Мир бокса "назвали "большой утратой для всей боксерской семьи".

"Покойся с миром, Кабан… Память о тебе навсегда останется с нами", — говорится в сообщении. Что за "боевое задание" он выполнял – не сообщается.

При этом жена Нестерова, Жанна Нестерова рассказала, что он перед Африкой был в Украине. В составе какого военного подразделения – она не сообщила.

"Он всегда хотел быть на СВО и вернуться на СВО. Он хотел защищать свою семью и страну", — рассказала супруга.

Женщина добавила, что похоронен Игорь Нестеров будет в Чехове, но дата похорон пока неизвестна.

Поветкин тоже отреагировал, сообщив, что "Игорь Анатольевич Нестеров, к сожалению, погиб".

"В одной из стран Африки. Раньше он участвовал в СВО, а потом поехал туда. Я его знаю с 1998 года. Игорь был преданным другом и патриотом нашей страны", — сказал Поветкин.

Напомним, ранее стало известно, что российские ЧВК "Вагнер", которые с 2021 года находились в Мали, официально заявили, что "миссия выполнена", а они возвращаются домой. Но на самом деле военизированные формирования ЧВК "Вагнер" не возвращаются домой. Большинство из примерно 1000–2000 бойцов, скорее всего, будут действовать под другим названием: Африканский корпус РФ.

Известно, что россияне несут значительные потери в Мали. Например, в июле 2024 года повстанцы-туареги убили более 80 российских наемников около Тинзауатена.