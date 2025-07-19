Американца, который уехал в РФ за "традиционными ценностями", отправили воевать в Украину

Его жена ДеАнна надеялась, что Дерека Хаффмана отправят работать сварщиком, или корреспондентом, но в итоге он оказался где-то на передовой. Так что она призналась, что начала пить из-за переживаний. Сам Дерек пошел на войну ради гражданства РФ.

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46-летний Дерек Хаффман из Техаса уехал вместе со своей семьей в российскую деревню, потому что считал, что именно в РФ остались "традиционные ценности", которых в США он так и не нашел. Он поступил на военную службу в надежде получить российское гражданство. А его жена заявила, что его обманом заставили участвовать в боевых действиях, пишет The Daily Beast.

Многодетный американец переехал в Россию со своей женой ДеАнной и тремя дочерями (12, 11 и 10 лет). Трое их старших детей от предыдущих браков уезжать из США отказались. Причем Дерек "охотился" на традиционные ценности сначала в США, переезжая из штата в штат. До Техаса они жили в Аризоне. Хаффманы начали жить в Подмосковье, в деревне, которую пиарил и запустил в качестве проекта американский блогер Тим Кирби, который сам живет в РФ около 20 лет. Кирби собирался привлечь американцев, стремящихся уйти от "либеральной гендерной нормы". Этот проект провалился: туда переехали только две семьи, включая Хаффманов.

Дерек Хаффман заявлял, что очень любит Россию Фото: Скриншот

С собой Хаффманы взяли также собаку породы хаски по кличке Малыш. Они начали вести блог Huffman Time, рассказывая о том, как счастливы оказаться в России. РосСМИ их активно пиарили.

В РФ, как считал американец, он найдет традиционные ценности Фото: Скриншот

В итоге глава семейства решил заключить контракт с Минобороны России для участия в боевых действиях в Украине, чтобы ускорить получение российского гражданства.

"Я хочу внести свой вклад и заслужить наше место здесь, записавшись в Российскую армию. Если я рискну собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не ее часть. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят получать бесплатную помощь", — заявил американец.

Хаффан вступил в ВС РФ, рассчитывая на "безопасное" место в армии Фото: Скриншот

Ему сообщили, что он будет работать сварщиком, или корреспондентом, но в итоге оказалось, что его отправляют на передовую.

У Хаффмана нет военного опыта, сказала ДеАнна, добавив, что его ограниченное обучение проходило на русском языке. Она предположила, что ее муж ничего не понял и, соответственно ничему не обучился.

"Он проходил обучение пару недель, и мы подумали, что, поскольку у него был сертификат сварщика и действительно хороший опыт в строительстве и сварке, его отправят туда, где будет безопаснее… Я пытаюсь продолжать доверять Господу и молиться", — сообщила ДеАнна, заявив, что начала пить.

После она опубликовала еще одно видео, которое потом удалила, сообщив, что техасцу не заплатили за месяц "работы" в российской армии. И заявила, что ее мужа "бросили на растерзание волкам" и ему приходится полагаться "на веру".

Она также заявила, что Дереку и его товарищам по подразделению пришлось "пожертвовать" по 10 000 рублей на нужды отряда. И после месяца службы Дерека она не получила ни зарплаты, ни премии. При этом она уверена, что Дерек вернется через шесть месяцев.

Теперь на канале американцев есть только одно видео от Дерека и ролики от его жены, которая позитивно рассказывает о полученной в подарок мультиварке и больше не упоминает о российской армии.

Напомним, в 2024 году в оккупированном Донецке пропал фанат России из США Рассел Бентли. Позже оказалось, что его похитили и убили российские военные.

А в Африке ликвидировали тренера российского боксера Александра Поветкина. Игорь Нестеров воевал в Украине и собирался "вернуться" на войну после командировки в Африку.