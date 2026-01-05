Погрози Трампа спрацювали: тимчасова президентка Венесуели готова співпрацювати зі США

Президент США Дональд Трамп пригрозив Делсі Родрігес, що на неї чекає гірша доля за захопленого президента Ніколаса Мадуро. 5 січня тимчасова лідерка Венесуели відповіла, що готова до діалогу.

Родрігес заявила, що запросила уряд США до роботи над "програмою співрпраці". З її слів, ця програма буде спрямована на "спільний розвиток у рамках міжнародного права з метою зміцнення тривалого співіснування спільнот". Про це 5 січня повідомили у CNN.

Політикиня запевнила, що в пріоритеті Венесуели — перехід до "збалансованих і поважних міжнародних відносин" із США.

"Президент Дональд Трамп: наші народи і наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели", — зауважила вона.

Водночас Родрігес наголосила, що її країна "має право на мир, розвиток, суверенітет і майбутнє". У ЗМІ звернули увагу на те, що тон тимчасової президентки помітно змінився, адже раніше вона засуджувала "жорстоке застосування сили" американцями задля захоплення Мадуро.

Відео дня

Родрігес готова до діалогу зі США: що передувало

"Якщо вона не зробить те, що потрібно, вона заплатить дуже високу ціну, ймовірно, вищу, ніж Мадуро", — раніше, 4 січня, заявив Трамп в інтерв'ю The Atlantic.

Тоді у виданні також звернули увагу на зміні тону, адже напередодні республіканець публічно хвалив Родрігес. Він зазначав, що політикиня приватно запевнила у готовності до співпраці зі США, які тимчасово "керуватимуть" країною.

"Вона, по суті, готова робити те, що ми вважаємо необхідним, щоб знову зробити Венесуелу великою", — заявляв Трамп.

За кілька хвилин тимчасова лідерка Венесуели відкинула пропозицію про діалог, заявивши, що національна оборона готова продовжувати політику Мадуро.

"Ми ніколи більше не будемо колонією", — наголосила Родрігес.

Трамп висловив готовність віддати наказ про другу хвилю військових дій у Венесуелі, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення про призначення віцепрезидентки Делсі Родрігес т.в.о. голови держави на час відсутності Ніколаса Мадуро. 56-річна політикиня має юридичну освіту й стала однією з ключових фігур у владі країни за останнє десятиріччя. Вона виступила у телеефірі з заявою, що Венесуела має лише одного законного лідера, і це — затриманий США Мадуро.

У New York Post інформували, що внаслідок військової операції США у Венесуелі загинули щонайменше 40 осіб. З’явились супутникові знімки, які показують, як виглядали атаковані об’єкти "до" і "після".