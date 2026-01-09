"Гонка зомбі": блокаду США намагаються прорвати 16 тіньових танкерів, які тікають із Венесуели (відео)

Танкери тіньового флоту, що тікають із Венесуели, активно намагаються сховатися від військових кораблів США, змінюючи прапор на російський. Загалом від берегів Венесуели тікає 16 танкерів.

Есмінець ВМС США переслідує чотири нафтові танкери під прапором РФ, які на початку цього тижня залишили води Венесуели і тепер поспішають піти через Атлантику, прямуючи в бік Африки і Європи, пише The New York Times.

Захоплення вже третього тіньового танкера Olina армією США

Ці танкери — частина групи з 16 суден, які, найімовірніше, зробили скоординовану спробу прорвати морську блокаду Венесуели, одночасно вийшовши з її портів у різних напрямках.

Один із танкерів, Veronica, що йде порожнім, цього тижня змінив назву на Galileo і прапор — на російський, вочевидь намагаючись врятуватися від затримання військово-морськими силами США. Аналогічним чином вчинили ще три танкери, що перевозять венесуельську нафту і перебувають під санкціями США за транспортування сировини з Росії та Ірану. Журналісти проаналізували Російський морський регістр судноплавства і виявили, що тіньові танкери зареєструвалися в Сочі або Таганрозі.

У середині грудня США почали часткову військово-морську блокаду постачань венесуельської нафти і відтоді захопили чотири судна, які намагалися торгувати нафтою, незважаючи на ці заходи. 7 січня американські сили перехопили й узяли під контроль два з цих суден, зокрема одне, захоплене між Ісландією та Великою Британією після багатотижневої погоні через Північну Атлантику.

Із 16 танкерів тіньового флоту, які втекли від американців, тільки один, M Sophia, було взято на абордаж 7 січня.

З решти 15 танкерів чотири були помічені такими, що прямують на схід в Атлантичному океані, щонайменше за 400 миль від берега. Другу групу з п'яти суден було виявлено в понеділок, рухаючись на північний схід через Карибське море. Того ж дня був також помічений есмінець ВМС США, що йде в бік танкерів, які перетинають Атлантику. Один танкер знову з'явився біля берегів Колумбії, згідно з даними TankerTrackers.com, компанії, що відстежує світові поставки нафти. Місцезнаходження інших п'яти суден невідоме.

Масовий відхід суден був ретельно продуманою ставкою, покликаною зламати сили американських правоохоронних органів, заявив Девід Танненбаум, колишній співробітник Міністерства фінансів США, який відповідав за дотримання санкцій.

"Одночасний відхід усіх цих суден — це ризик, оскільки в американських сил немає законних повноважень або можливостей зупинити їх усіх одразу. По суті, це перегони зомбі, де потрібно просто бути швидшим за наступне судно", — зазначив він.

Кінцеві пункти призначення цих суден невідомі, і деякі з них передають неправдиву інформацію про своє місцезнаходження, видаючи себе за інші судна по всьому світу.

Нагадаємо, тим часом США почали захоплення в Карибському морі нафтового танкера Olina, який раніше прямував із Венесуели. За даними журналістів, це судно було під санкціями Штатів через транспортування російської нафти.

Також Фокус писав, що танкером "Белла 1", який терміново змінив назву на "Маринера", володіє бізнесмен з тимчасово окупованого Криму Ілля Бугай.