"Гонка зомби": блокаду США пытаются прорвать 16 теневых танкеров, бегущих из Венесуэлы (видео)

Бегущие из Венесуэлы танкеры теневого флота активно пытаются спрятаться от военных кораблей США, меняя флаг на российский. Всего от берегов Венесуэлы бежит 16 танкеров.

Эсминец ВМС США преследует четыре нефтяных танкера под флагом РФ, которые в начале этой недели покинули воды Венесуэлы и теперь спешат уйти через Атлантику, направляясь в сторону Африки и Европы, пишет The New York Times.

Захват уже третьего теневого танкера Olina армией США

Эти танкеры – часть группы из 16 судов, которые, по всей видимости, предприняли скоординированную попытку прорвать морскую блокаду Венесуэлы, одновременно выйдя из ее портов в разных направлениях.

Один из танкеров, Veronica, идущий пустым, на этой неделе сменил название на Galileo и флаг – на российский, явно пытаясь спастись от задержания военно-морскими силами США. Аналогичным образом поступили еще три танкера, перевозящих венесуэльскую нефть и находящихся под санкциями США за транспортировку сырья из России и Ирана. Журналисты проанализировали Российский морской регистр судоходства обнаружили, что теневые танкеры зарегистрировались в Сочи или Таганроге.

В середине декабря США начали частичную военно-морскую блокаду поставок венесуэльской нефти и с тех пор захватили четыре судна, пытавшихся торговать нефтью, несмотря на эти меры. 7 января американские силы перехватили и взяли под контроль два из этих судов, в том числе одно, захваченное между Исландией и Великобританией после многонедельной погони через Северную Атлантику.

Из 16 танкеров теневого флота, которые бежали от американцев только одно, M Sophia, было взято на абордаж 7 января.

Из оставшихся 15 танкеров четыре были замечены направляющимися на восток в Атлантическом океане, по меньшей мере в 400 милях от берега. Вторая группа из пяти судов была обнаружена в понедельник, двигаясь на северо-восток через Карибское море. В тот же день был также замечен эсминец ВМС США, идущий в сторону танкеров, пересекающих Атлантику. Один танкер вновь появился у берегов Колумбии, согласно данным TankerTrackers.com, компании, отслеживающей мировые поставки нефти. Местоположение остальных пяти судов неизвестно.

Массовый отход судов был тщательно продуманной ставкой, призванной сломить силы американских правоохранительных органов, заявил Дэвид Танненбаум, бывший сотрудник Министерства финансов США, отвечавший за соблюдение санкций.

"Одновременный отход всех этих судов — это риск, поскольку у американских сил нет законных полномочий или возможностей остановить их всех сразу. По сути, это гонка зомби, где нужно просто быть быстрее следующего судна", - отметил он.

Конечные пункты назначения этих судов неизвестны, и некоторые из них передают ложную информацию о своем местоположении, выдавая себя за другие суда по всему миру.

Напомним, тем временем США начали захват в Карибском море нефтяного танкера Olina, ранее следовавшего из Венесуэлы. По данным журналистов, это судно было под санкциями Штатов из-за транспортировки российской нефти.

Также Фокус писал, что танкером "Белла 1", который срочно сменил название на "Маринера", владеет бизнесмен из временно оккупированного Крыма Илья Бугай.