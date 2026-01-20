У Якутську підлітка розчавило трофейним українським танком (фото)

Інцидент стався на виставці трофейної техніки, яку росіяни проводять у багатьох містах. 16-річний Антон заліз у танк Т-72, активував механізм аварійного відпускання стовбура знаряддя і отримав смертельну травму.

РосЗМІ повідомляють, що інцидент стався на виставці в парку "Росія — моя історія". Примітно, але тільки деякі, саме якутські ЗМІ повідомили, що підліток заліз у танк, захоплений під час війни в Україні, називаючи його "трофейним".

У Якутську підліток убився в українському танку Т-72

Інші російські видання скромно заявили, що це був "танк-пам'ятник". Але всі ретельно уникають згадувати, що йдеться про український танк. Варто зазначити, що по прямій від України до Якутська понад 7 тисяч кілометрів.

"Під час інвентаризації танка його уважно оглянули, всі люки поставили під замок, а маленьку щілинку (дуже вузьку), яка залишалася після зняття двигунів, пропустили. Вирішили, що туди ніхто не зможе пролізти. А хлопець проліз. Він високий, але худий, був у легкій куртці, незважаючи на мороз у -30. Раніше в інші дні Антона вже бачили тут, він нікуди не ліз, просто вивчав танки", — розповів інсайдер.

Відео дня

Поросток вліз в український танк і в ньому загинув

Повідомляють, що росіянин, перебуваючи в бойовому відділенні, випадково привів у дію механізм аварійного відпускання стовбура знаряддя, унаслідок чого дістав черепно-мозкову травму, не сумісну з життям.

На місце НП приїжджали батько та старша сестра Антона. Матері ще не повідомили, бо вона в лікарні після операції.

Батько підлітка заявив, що він був захоплений військовою технікою і багато читав на цю тему, тож від штурму танка його не втримали і таблички, які забороняють залазити на об'єкти і намагатися їх відкрити.

На місці події слідчі оглянули, вилучили предмети, що мають значення для встановлення причин та обставин події. Відкрито кримінальну справу.

Це не перший подібний інцидент у Росії. У 2025 році в Хабаровському краї на дитину впав люк від українського БТРа.

Нагадаємо, на війні в Україні помер російський телеведучий, ведучий національної мовної компанії "Саха" Олексій Семенов з Якутії.