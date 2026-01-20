В Якутске подростка раздавило трофейным украинским танком (фото)

Инцидент произошел на выставке трофейной техники, которую россияне проводят во многих городах. 16-летний Антон залез в танк Т-72, активировал механизм аварийного отпускания ствола орудия и получил смертельную травму.

РосСМИ сообщают, то инцидент произошел на выставке в парке "Россия — моя история". Примечательно, но только некоторые, именно якутские СМИ сообщили, что подросток залез в танк, захваченный во время войны в Украине, называя его "трофейным".

В Якутске подросток убился в украинском танке Т-72

Другие российские издания скромно заявили, что это был "танк-памятник". Но все тщательно избегают упоминать, что речь идет об украинском танке. Стоит отметить, что по прямой от Украины до Якутска более 7 тысяч километров.

"При инвентаризации танка его внимательно осмотрели, все люки поставили под замок, а маленькую щелочку (очень узкую), которая оставалась после снятия двигателей, пропустили. Решили, что туда никто не сможет пролезть. А парень пролез. Он высокий, но худой, был в легкой куртке, несмотря на мороз в -30. Ранее в другие дни Антона уже видели здесь, он никуда не лез, просто изучал танки", — рассказал инсайдер.

Поросток влез в украинский танк и в нем погиб

Сообщается, что россиянин, находясь в боевом отделении, случайно привел в действие механизм аварийного отпускания ствола орудия, в результате получил черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.

На место ЧП приезжали отец и старшая сестра Антона. Матери еще не сообщили, потому что она в больнице после операции.

Отец подростка заявил, что он был увлечен военной техникой и много читал на эту тему, так что от штурма танка его не удержали и таблички, запрещающие залезать на объекты и пытаться их открыть.

На месте происшествия следователи осмотрели, изъяли предметы, имеющие значение для установления причин и обстоятельств произошедшего. Открыто уголовное дело.

Это не первый подобный инцидент в России. В 2025 году в Хабаровском крае на ребенка упал люк от украинского БТРа.

Напомним, на войне в Украине умер российский телеведущий, ведущий национальной вещательной компании "Саха" Алексей Семенов из Якутии.