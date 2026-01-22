Сценарій фільму "Післязавтра": сніговий шторм у США загрожує 200 мільйонам людей

Близько 200 мільйонів людей у більш ніж тридцяти штатах США зіткнулися з сильним снігопадом та ожеледицею внаслідок історичного шторму, який сягне свого піку на цих вихідних.

У Південній Кароліні, Техасі та Північній Кароліні вже оголошено надзвичайний стан напередодні надзвичайно суворого снігового шторму, який принесе із собою сильні морози, хуртовини та ожеледь, пише Metro.

На США насувається історичний сніговий шторм

Всьому виною арктичне повітря з Канади, яке рухається на південь, у бік Сполучених Штатів. Жителям Північної Кароліни настійно рекомендували підготуватися і мати "план дій" на випадок відключення електроенергії.

"Залишайтеся вдома і не виїжджайте на дороги в ці вихідні, за винятком випадків нагальної потреби, щоб співробітники екстрених служб могли безпечно й ефективно виконувати свою роботу", — попередив губернатор Джош Стейн.

Відео дня

Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп закликав жителів запастися продуктами, заправити бензобаки і бути готовими до відключень електроенергії.

Суворі морози можуть зберегтися до початку наступного тижня, водночас у Техасі та Міссісіпі очікуються рекордно низькі температури.

Національна метеорологічна служба повідомила, що "небезпечне для життя" холодне повітря повільно рухатиметься на схід і може спричинити масштабні затримки в русі транспорту.

У штатах, які оголосили надзвичайний стан, розгортаються війська Національної гвардії для мобілізації заходів реагування.

Раян Мауе, колишній головний науковий співробітник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, сказав: "Я не знаю, як люди з цим впораються".

Зазначається, що саме південні штати США перебувають у зоні ризику, тому що вони ніколи не стикалися з такою холодною погодою, і в них просто немає ресурсів і досвіду для боротьби з ожеледицею.

Очікується, що в аеропортах Далласа, Атланти, Мемфіса і Шарлотт скасовуватимуть рейси.

У суботу вранці, 24 січня, по всій території Сполучених Штатів очікується екстремальний холод. Температура з урахуванням вітру опуститься до 20 градусів нижче нуля на Середньому Заході, а в Оклахомі, Арканзасі та деяких районах Теннессі.

200 мільйонів американців попереджають, що на них чекає найхолодніша снігова буря за всю історію спостережень.

У Нью-Йорку через ожеледицю вже утворилися величезні затори. А в продуктових магазинах багатьох штатів уже розпродають товари першої необхідності, як-от хліб і молоко, оскільки люди запасаються продуктами на випадок негоди.

Небувала ожеледь спровокувала масштабні ДТП у Нью-Йорку Фото: Соцсети

Користувачка TikTok Меган Монро-Еванс поділилася відео з порожніми полицями в місцевій крамниці в Алабамі, зазначивши: "Синоптик згадав про можливість ожеледиці та снігу, і ось що ми тут, на півдні, робимо... скуповуємо все молоко, хліб і яйця".

Нагадаємо, при цьому в Україні прогнозують припинення сильних морозів. Незабаром варто очікувати повернення м'якої європейської зими.

Також Фокус писав, що в Центральній Європі протягом тижня фіксували істотне підвищення температури повітря. Через це можна сподіватися, що в Україні теж закінчаться морози.