Сценарій фільму "Післязавтра": сніговий шторм у США загрожує 200 мільйонам людей
Близько 200 мільйонів людей у більш ніж тридцяти штатах США зіткнулися з сильним снігопадом та ожеледицею внаслідок історичного шторму, який сягне свого піку на цих вихідних.
У Південній Кароліні, Техасі та Північній Кароліні вже оголошено надзвичайний стан напередодні надзвичайно суворого снігового шторму, який принесе із собою сильні морози, хуртовини та ожеледь, пише Metro.
Всьому виною арктичне повітря з Канади, яке рухається на південь, у бік Сполучених Штатів. Жителям Північної Кароліни настійно рекомендували підготуватися і мати "план дій" на випадок відключення електроенергії.
"Залишайтеся вдома і не виїжджайте на дороги в ці вихідні, за винятком випадків нагальної потреби, щоб співробітники екстрених служб могли безпечно й ефективно виконувати свою роботу", — попередив губернатор Джош Стейн.
Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп закликав жителів запастися продуктами, заправити бензобаки і бути готовими до відключень електроенергії.
Суворі морози можуть зберегтися до початку наступного тижня, водночас у Техасі та Міссісіпі очікуються рекордно низькі температури.
Національна метеорологічна служба повідомила, що "небезпечне для життя" холодне повітря повільно рухатиметься на схід і може спричинити масштабні затримки в русі транспорту.
У штатах, які оголосили надзвичайний стан, розгортаються війська Національної гвардії для мобілізації заходів реагування.
Раян Мауе, колишній головний науковий співробітник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, сказав: "Я не знаю, як люди з цим впораються".
Зазначається, що саме південні штати США перебувають у зоні ризику, тому що вони ніколи не стикалися з такою холодною погодою, і в них просто немає ресурсів і досвіду для боротьби з ожеледицею.
Очікується, що в аеропортах Далласа, Атланти, Мемфіса і Шарлотт скасовуватимуть рейси.
У суботу вранці, 24 січня, по всій території Сполучених Штатів очікується екстремальний холод. Температура з урахуванням вітру опуститься до 20 градусів нижче нуля на Середньому Заході, а в Оклахомі, Арканзасі та деяких районах Теннессі.
200 мільйонів американців попереджають, що на них чекає найхолодніша снігова буря за всю історію спостережень.
У Нью-Йорку через ожеледицю вже утворилися величезні затори. А в продуктових магазинах багатьох штатів уже розпродають товари першої необхідності, як-от хліб і молоко, оскільки люди запасаються продуктами на випадок негоди.
Користувачка TikTok Меган Монро-Еванс поділилася відео з порожніми полицями в місцевій крамниці в Алабамі, зазначивши: "Синоптик згадав про можливість ожеледиці та снігу, і ось що ми тут, на півдні, робимо... скуповуємо все молоко, хліб і яйця".
Нагадаємо, при цьому в Україні прогнозують припинення сильних морозів. Незабаром варто очікувати повернення м'якої європейської зими.
Також Фокус писав, що в Центральній Європі протягом тижня фіксували істотне підвищення температури повітря. Через це можна сподіватися, що в Україні теж закінчаться морози.