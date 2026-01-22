Сценарий фильма "Послезавтра": снежный шторм в США угрожает 200 миллионам человек

Около 200 миллионов человек в более чем тридцати штатах США столкнулись с сильным снегопадом и гололедом в результате исторического шторма, который достигнет своего пика на этих выходных.

В Южной Каролине, Техасе и Северной Каролине уже объявлено чрезвычайное положение в преддверии необычайно сурового снежного шторма, который принесет с собой сильные морозы, метели и гололед, пишет Metro.

На США надвигается исторический снежный шторм

Всему виной арктический воздух из Канады, который движется на юг, в сторону Соединенных Штатов. Жителям Северной Каролины настоятельно рекомендовали подготовиться и иметь "план действий" на случай отключения электроэнергии.

"Оставайтесь дома и не выезжайте на дороги в эти выходные, за исключением случаев крайней необходимости, чтобы сотрудники экстренных служб могли безопасно и эффективно выполнять свою работу", — предупредил губернатор Джош Стейн.

Відео дня

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп призвал жителей запастись продуктами, заправить бензобаки и быть готовыми к отключениям электроэнергии.

Суровые морозы могут сохраниться до начала следующей недели, при этом в Техасе и Миссисипи ожидаются рекордно низкие температуры.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что "опасный для жизни" холодный воздух будет медленно двигаться на восток и может вызвать масштабные задержки в движении транспорта.

В штатах, объявивших чрезвычайное положение, развертываются войска Национальной гвардии для мобилизации мер реагирования.

Райан Мауэ, бывший главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований, сказал: "Я не знаю, как люди с этим справятся".

Отмечается, что именно южные штаты США находятся в зоне риска, потому что они никогда не сталкивались с настолько холодной погодой и у них попросту нет ресурсов и опыта для борьбы с гололедом.

Ожидается, что в аэропортах Далласа, Атланты, Мемфиса и Шарлотт будут отменять рейсы.

В субботу утром, 24 января, по всей территории Соединенных Штатов ожидается экстремальный холод. Температура с учетом ветра опустится до 20 градусов ниже нуля на Среднем Западе, а в Оклахоме, Арканзасе и некоторых районах Теннесси.

200 миллионов американцев предупреждают, что их ждет самая холодная снежная буря за всю историю наблюдений.

В Нью-Йорке из-за гололеда уже образовались огромные пробки. А в продуктовых магазинах многих штатов уже распродают товары первой необходимости, такие как хлеб и молоко, поскольку люди запасаются продуктами на случай непогоды.

Небывалый гололед спровоцировал масштабные ДТП в Нью-Йорке Фото: Соцсети

Пользовательница TikTok Меган Монро-Эванс поделилась видео с пустыми полками в местном магазине в Алабаме, отметив: "Синоптик упомянул о возможности гололеда и снега, и вот что мы здесь, на юге, делаем… скупаем все молоко, хлеб и яйца".

Напомним, при этом в Украине прогнозируют прекращение сильных морозов. Скоро стоит ожидать возвращения мягкой европейской зимы.

Также Фокус писал, что в Центральной Европе в течение недели фиксировали существенное повышение температуры воздуха. Из-за этого можно надеяться, что в Украине тоже закончатся морозы.