Возвращается типичная зима: Диденко рассказала, когда потеплеет в Украине

В Украине еще пару дней будет антициклон, однако после этого ожидается потепление. Уже со следующей недели может вернуться типичная европейская зима — влажная, ветреная и теплая.

О погоде на завтра и ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

По ее словам, над Украиной будет происходить своеобразная "борьба" между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе будет происходить над Украиной.

"Облачность, влажность и даже более высокая кое-где температура воздуха уже явно подпирают, однако антициклон никак не хочет понять, что всему свое время и придется все равно уступать метеорологическому прогрессу и реальным надеждам на тепло, Атлантику со Средиземноморьем. Но он, антициклон, этого упорно не хочет признавать очевидное и упирается", — отметила Диденко.

По ее словам, морозы продлятся еще пару дней, после чего наступит потепление. В то же время в ближайшие дни стоит ожидать увеличения облачности, осадков и усиления ветра.

Какая погода в Украине будет 23 января?

23 января снег и мокрый снег пройдут на западе, в южной части, местами, слабо, на севере и в центре. На востоке и северо-востоке осадков не будет.

Температура воздуха ночью составит -6-12, на севере до -14, в течение дня -2-7 градусов, в южной части -1+2, в Крыму температура поднимется до +5 градусов.

В Киеве 23-го января будет облачно, есть вероятность небольшого снега. По словам Диденко, пару дней в столице будет холодно, в пределах -5-7 градусов, но ночи будут не морозные.

Прогноз Укргидрометцентра на 23 января

По данным Укргидрометцентра, в Украине будет происходить дальнейшее ослабление мороза из-за изменения синоптической ситуации: холодный сухой воздух арктического происхождения с северо-востока будет отступать, а взамен будет распространяться влажный гораздо теплее воздух с Черного моря и Балкан, что обусловит заоблачное небо, с которого в большинстве областей будет трясти небольшой снег.

Температура на северо-востоке страны ночью -10-15, днем -5-10; на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью -2-7, днем от -3 до +2; на остальной территории ночью -6-11, днем -2-7.

Погода на 23 января Фото: Український гідрометеорологічний центр

Ранее эколог Александр Соколенко предупредил, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который еще больше усилит морозы в стране.

Также Фокус писал, что в Центральной Европе в течение недели фиксировали существенное повышение температуры воздуха. Из-за этого можно надеяться, что в Украине тоже закончатся морозы.