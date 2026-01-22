Повертається типова зима: Діденко розповіла, коли потеплішає в Україні

В Україні ще пару днів буде антициклон, однак після цього очікується потепління. Вже з наступного тижня може повернутися типова європейська зима — волога, вітряна та тепла.

Про погоду на завтра та найближчі дні розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

За її словами, над Україною відбуватиметься своєрідна "боротьба" між старим антициклоном та молодою жвавою циклонічною системою на південному заході відбуватиметься над Україною.

"Хмарність, вологість і навіть вища подекуди температура повітря вже явно підпирають, проте антициклон ніяк не хоче зрозуміти, що всьому свій час і доведеться все одно поступатися метеорологічному прогресу і реальним сподіванням на тепло, Атлантику із Середземномор'ям. Але він, антициклон, цього вперто не хоче визнавати очевидне і впирається", — зазначила Діденко.

За її словами, морози триватимуть ще пару днів, після чого настане потепління. Водночас найближчими днями варто очікувати на збільшення хмарності, опадів та посиленні вітру.

Яка погода в Україні буде 23 січня?

23 січня сніг та мокрий сніг пройдуть на заході, у південній частині, подекуди, слабко, на півночі та в центрі. На сході та північному сході опадів не буде.

Температура повітря вночі складатиме -6-12, на півночі до -14, протягом дня -2-7 градусів, у південній частині -1+2, у Криму температура підніметься до +5 градусів.

У Києві 23-го січня буде хмарно, є ймовірність невеликого снігу. За словами Діденко, пару днів в столиці буде холодно, у межах -5-7 градусів, але ночі будуть не морозні.

Прогноз Укргідрометцентру на 23 січня

За даними Укргідрометцентру, в Україні відбуватиметься подальше послаблення морозу через зміни синоптичної ситуації: холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу відступатиме, а натомість поширюватиметься вологе набагато тепліше повітря з Чорного моря і Балкан, що зумовить захмарене небо, з якого в більшості областей труситиме невеликий сніг.

Температура на північному сході країни вночі -10-15, вдень -5-10; на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі -2-7, вдень від -3 до +2 ; на решті території вночі -6-11, вдень -2-7.

Погода на 23 січня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Раніше еколог Олександр Соколенко попередив, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який ще більше посилить морози в країні.

Також Фокус писав, що у Центральній Європі впродовж тижня фіксували суттєве підвищення температури повітря. Через це можна сподіватися, що в Україні теж скінчаться морози.