Увечері 21 січня компанія Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) почала перезапуск реактора № 6 на АЕС "Касівадзакі-Каріва", найбільшій у світі атомній електростанції, але вже вранці 23 січня реактор був офіційно зупинений.

Перезапуск реактора став першим після катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" 2011 року і покликаний був знизити залежність Японії від імпорту енергії, а також відродити довіру до атомної енергетики країни, повідомляє Japan Times.

Після аварії на Фукусімській АЕС рівень енергетичної самодостатності Японії знизився з 20,2% у 2010 фінансовому році до 6,5% у 2012 фінансовому році. Хоча останніми роками він відновився до рівня вище 10%, цього недостатньо, тому уряд позиціонує перезапуск атомної енергетики як центральний елемент енергетичної стратегії Японії, що містить у собі мету досягнення 30-40% енергетичної самодостатності до 2040 фінансового року та забезпечення того, щоб атомна енергетика виробляла приблизно 20% електроенергії країни, порівняно з 8,5% у 2023-му.

Чому провалився перезапуск реактора АЕС "Касівадзакі-Каріва"

Після запуску реактора вже за кілька годин спрацювала сигналізація щодо одного зі стрижнів усередині нього, через що виймання керуючих стрижнів було призупинено. Приблизно через 16 годин Tepco оголосила про проведення "планової тимчасової зупинки", унаслідок якої реактор буде знову відключено, щоб провести повне розслідування причин спрацьовування сигналізації.

"Ми не припускаємо, що розслідування і пов'язані з ним роботи будуть завершені за один-два дні, але наразі ми не можемо сказати, скільки днів це займе", — заявив директор станції Такеюкі Інагакі.

Встановлення регулювальних стрижнів розпочалося о 23:56 у четвер, 22 січня, а реактор офіційно зупинили рано вранці в п'ятницю, 23-го, повідомила компанія.

Сигнал тривоги надійшов з панелі керування двигуном, що приводить у рух регулювальні стрижні, що вказує на проблему в панелі керування. Окремий сигнал тривоги стосувався проблеми з інвертором.

"Наразі наш пріоритет — продовжити розслідування причин", — сказав Інагакі. У компанії запевнили, що після зупинки реактор стабільний і жодного радіоактивного впливу на навколишнє середовище немає.

АЕС "Касівадзакі-Каріва" як шанс відродити атомну енергетику в Японії

Атомна електростанція Касівадзакі-Каріва, розташована за 120 кілометрів на північний захід від Токіо, є найбільшою у світі АЕС із сімома реакторами. Це одна з трьох атомних електростанцій, що належать компанії Tepco. Дві інші розташовані у Фукусімі.

Після землетрусу і подальшого цунамі в березні 2011 року, що спричинили потрійне розплавлення активної зони на АЕС Фукусіма-1, усі атомні електростанції в Японії було зупинено, а це — 54 реактори.

Хоча деякі станції, що належать іншим операторам, відновили роботу після дотримання суворіших стандартів безпеки, компанія Tepco до цього тижня не могла перезапустити жоден зі своїх реакторів.

Для того щоб уряд дав добро на перезапуск АЕС, необхідно виконати дві умови: відповідність стандартам, встановленим Управлінням з ядерного регулювання після аварії на Фукусімі, і отримання "розуміння" з боку місцевих жителів.

Місцеві жителі префектури Ніїгата, де розташована Касівадзакі-Каріва, неоднозначно ставляться до перезапуску станції. У вересні 3025 року було проведене опитування 12 000 жителів, у якому їх запитували, чи вважають вони, що умови для відновлення роботи вже створені. 37% відповіли позитивно, а 60% — негативно.

У 2017 році енергоблоки № 6 і № 7 АЕС "Касівадзакі-Каріва" пройшли перевірку Управління з ядерного регулювання, необхідну для перезапуску, але подальше виявлення неадекватних заходів по боротьбі з тероризмом у 2021 році призвело до фактичного відкликання дозволу до 2023 року.

