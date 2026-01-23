Япония остановила крупнейшую в мире АЭС через сутки после перезапуска: в чем причины

Вечером 21 января компания Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) начала перезапуск реактора № 6 на АЭС "Касивадзаки-Карива", крупнейшей в мире атомной электростанции, но уже утром 23 января реактор был официально остановлен.

Перезапуск реактора стал первым после катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году и призван был снизить зависимость Японии от импорта энергии, а также возродить доверие к атомной энергетике страны, сообщает Japan Times.

После аварии на Фукусимской АЭС уровень энергетической самодостаточности Японии снизился с 20,2% в 2010 финансовом году до 6,5% в 2012 финансовом году. Хотя в последние годы он восстановился до уровня выше 10%, этого недостаточно, поэтому правительство позиционирует перезапуск атомной энергетики как центральный элемент энергетической стратегии Японии, которая включает в себя цель достижения 30-40% энергетической самодостаточности к 2040 финансовому году и обеспечение того, чтобы атомная энергетика вырабатывала примерно 20% электроэнергии страны, по сравнению с 8,5% в 2023-м.

Почему провалился перезапуск реактора АЭС "Касивадзаки-Карива"

После запуска реактора уже через несколько часов сработала сигнализация по одному из стержней внутри него, из-за чего извлечение управляющих стержней было приостановлено. Примерно через 16 часов Tepco объявила о проведении "плановой временной остановки", в результате которой реактор будет снова отключен, чтобы провести полное расследование причин срабатывания сигнализации.

"Мы не предполагаем, что расследование и связанные с ним работы будут завершены за один-два дня, но на данный момент мы не можем сказать, сколько дней это займет", — заявил директор станции Такеюки Инагаки.

Установка регулирующих стержней началась в 23:56 в четверг, 22 января, а реактор был официально остановлен рано утром в пятницу, 23-го, сообщила компания.

Сигнал тревоги поступил с панели управления двигателем, приводящим в движение регулирующие стержни, что указывает на проблему в панели управления. Отдельный сигнал тревоги касался проблемы с инвертором.

"На данный момент наш приоритет — продолжить расследование причин", — сказал Инагаки. В компании заверили, что после остановки реактор стабилен и никакого радиоактивного воздействия на окружающую среду нет.

АЭС "Касивадзаки-Карива" как шанс возродить атомную энергетику в Японии

Атомная электростанция Касивадзаки-Карива, расположенная в 120 километрах к северо-западу от Токио, является крупнейшей в мире АЭС с семью реакторами. Это одна из трех атомных электростанций, принадлежащих компании Tepco. Две другие расположены в Фукусиме.

После землетрясения и последующего цунами в марте 2011 года, вызвавших тройное расплавление активной зоны на АЭС Фукусима-1, все атомные электростанции в Японии были остановлены, а это – 54 реактора.

Хотя некоторые станции, принадлежащие другим операторам, возобновили работу после соблюдения более строгих стандартов безопасности, компания Tepco до этой недели не могла перезапустить ни один из своих реакторов.

Для того чтобы правительство дало добро на перезапуск АЭС, необходимо выполнить два условия: соответствие стандартам, установленным Управлением по ядерному регулированию после аварии на Фукусиме, и получение "понимания" со стороны местных жителей.

Местные жители префектуры Ниигата, где расположена Касивадзаки-Карива, неоднозначно относятся к перезапуску станции. В сентябре 3025 года был проведен опрос 12 000 жителей, в котором их спрашивали, считают ли они, что условия для возобновления работы уже созданы. 37% ответили положительно, а 60% — отрицательно.

В 2017 году энергоблоки № 6 и № 7 АЭС "Касивадзаки-Карива" прошли проверку Управления по ядерному регулированию, необходимую для перезапуска, но последующее обнаружение неадекватных мер по борьбе с терроризмом в 2021 году привело к фактическому отзыву разрешения до 2023 года.

