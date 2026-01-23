Трамп ухилявся від військової служби: ЗМІ розповіли, як президент США розлютив ветеранів

Президент США оскандалився в Давосі, коли вкотре применшив роль інших членів НАТО під час війни в Афганістані. Відповіддю стали численні пости від ветеранів різних країн, включно з герцогом Сассекським, а також пильна увага до самого Дональда Трампа, який ніколи не служив в армії.

В інтерв'ю телеканалу Fox News у Давосі Дональд Трамп критикував НАТО, заявивши, що він не "впевнений", що альянс "буде поруч, якщо ми коли-небудь його потребуватимемо", а потім додав: "Вони нам ніколи не були потрібні. Вони скажуть, що відправили війська в Афганістан... і це правда, вони залишалися трохи осторонь, трохи осторонь від лінії фронту". Британське видання Metro провело розслідування, з'ясувавши, як саме президент США, який постійно критикує ветеранів і НАТО, сам примудрився не потрапити на війну у В'єтнамі.

Заява Трампа вже викликала лють серед політичних лідерів і ветеранів. Відреагував навіть принц Гаррі. Герцог Сассекський, який десять років служив у британській армії, зокрема двічі був в Афганістані, виступив із різкою заявою.

"У 2001 році НАТО вперше — і єдиний раз в історії — застосувало статтю 5", — сказав Гаррі, маючи на увазі пункт про взаємну оборону альянсу після терактів 11 вересня.

"Це означало, що кожна країна-союзник була зобов'язана підтримати Сполучені Штати в Афганістані в прагненні до нашої спільної безпеки. Союзники відгукнулися на цей заклик. Я там служив. Там я знайшов друзів на все життя. І там я втратив друзів. Тільки в Сполученому Королівстві загинуло 457 військовослужбовців", — заявив Гаррі.

А ЗМІ зазначили, що ці коментарі компрометують Трампа, оскільки раніше його звинувачували в тому, що він уникнув призову під час війни у В'єтнамі.

Ветеран ВМС і колишній астронавт НАСА капітан Марк Келлі раніше заявляв, що Дональд Трамп ухилився від призову в армію США в 1960-х роках, і історичні свідчення, схоже, підтверджують це.

Дональд Трамп любить виступати перед військовими, але сам в армії не служив Фото: Соцмережі

Документи, що зберігаються в американських архівах, показують, що під час навчання в коледжі Трамп отримував відстрочку від призову за станом здоров'я, а після закінчення навчання — звільнення від призову за медичними показаннями.

Згідно з одним із документів, Дональд Трамп вісім разів проходив медичний огляд для служби в армії, але так і не був зарахований, а за результатами медичного огляду в збройних силах його дискваліфікували.

Хоча точної причини не вказано, Трамп раніше заявляв, що причиною стала кісткова шпора — або на одній, або на обох п'ятах, які "заважали ходити на великі відстані".

Кісткові шпори — це кісткові нарости, які утворюються навколо суглобів і можуть впливати на рух або чинити тиск на нерви. Але цей діагноз не завадив Трампу займатися спортом у школі та університеті, включно з бейсболом, американським футболом і футболом, а також захопиться гольфом, який передбачає дуже довгі прогулянки на великі відстані.

Кісткові шпори не завадили Трампу грати в бейсбол Фото: Reddit

Професор Девід Данн, завідувач кафедри міжнародної політики Бірмінгемського університету, заявив: "Трамп відмовляється оприлюднювати свої медичні записи, і йому ніколи не робили операцію з видалення кісткового наросту, що говорить про те, що він збрехав".

А колишній адвокат Трампа Майкл Коен дав свідчення Конгресу, заявивши, що той одного разу йому сказав: "Ви думаєте, я дурний? Я не збирався до В'єтнаму".

У 2018 році доньки нью-йоркського лікаря-подолога доктора Ларрі Браунштейна заявили, що він діагностував у майбутнього президента США це захворювання, щоб допомогти йому уникнути призову в армію як "послугу" його батькові, магнату нерухомості Фреду Трампу, у якого він винаймав офіс.

Під час війни у В'єтнамі Дональда Трампа визнали придатним до служби лише на чотири місяці, після чого йому присвоїли категорію 1-Y, яку присвоюють тільки чоловікам, визнаним придатними для проходження національної служби "під час надзвичайного стану в країні".

У 1972 році йому нарешті присвоїли категорію 4-F, що означає "не відповідає вимогам", — поправка, яка, можливо, була викликана скасуванням категорії 1-Y. У соцмережах є кілька фото юного Дональда Трампа у військовій формі, але це форма Нью-Йоркської військової академії, де він навчався з 1959 року. Батьки відправили його туди для виправлення дисципліни. В академії він носив курсантську форму, брав участь у маршах і дослужився до звання курсантського капітана.

Дональд Трамп носив форму, будучи курсантом, але не служив в армії США Фото: Reddit

"Трамп закінчив навчання 1968 року, коли війна у В'єтнамі була в самому розпалі, тож він мав би мати право на військову службу, як і інші чоловіки його віку. Але, звісно, історія американської політики свідчить, що багаті люди уникали призову", — сказав Майк Таппін, автор книг з політики США.

Трамп також заявляв, що 1969 року в нього був "дуже, дуже високий призовний номер", до якого лотерея призову до армії навіть близько не наблизилася, мабуть, тому що вона працювала в порядку зростання у списку відповідних кандидатів.

