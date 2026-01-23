Трамп уклонялся от военной службы: СМИ рассказали, как президент США разозлил ветеранов

Президент США оскандалился в Давосе, когда в очередной раз приуменьшил роль остальных членов НАТО во время войны в Афганистане. Ответом стали многочисленные посты от ветеранов разных стран, включая герцога Сассекского, а также пристальное внимание к самому Дональду Трампу, который никогда не служил в армии.

В интервью телеканалу Fox News в Давосе Дональд Трамп критиковал НАТО, заявив, что он не "уверен", что альянс "будет рядом, если мы когда-нибудь в нем будем нуждаться", а потом добавил: "Они нам никогда не были нужны. Они скажут, что отправили войска в Афганистан… и это правда, они оставались немного в стороне, немного в стороне от линии фронта". Британское издание Metro провело расследование, выяснив, как именно президент США, постоянно критикующих ветеранов и НАТО, сам умудрился не попасть на войну во Вьетнаме.

Заявление Трампа уже вызвало ярость среди политических лидеров и ветеранов. Отреагировал даже принц Гарри. Герцог Сассекский, который десять лет служил в британской армии, в том числе дважды был в Афганистане, выступил с резким заявлением.

"В 2001 году НАТО впервые — и единственный раз в истории — применило статью 5", — сказал Гарри, имея в виду пункт о взаимной обороне альянса после терактов 11 сентября.

"Это означало, что каждая страна-союзник была обязана поддержать Соединенные Штаты в Афганистане в стремлении к нашей общей безопасности. Союзники откликнулись на этот призыв. Я там служил. Там я обрел друзей на всю жизнь. И там я потерял друзей. Только в Соединенном Королевстве погибло 457 военнослужащих", — заявил Гарри.

А СМИ отметили, что эти комментарии компрометируют Трампа, поскольку ранее его обвиняли в том, что он избежал призыва во время войны во Вьетнаме.

Ветеран ВМС и бывший астронавт НАСА капитан Марк Келли ранее заявлял, что Дональд Трамп уклонился от призыва в армию США в 1960-х годах, и исторические свидетельства, похоже, подтверждают это.

Дональд Трамп любит выступать перед военными, но сам в армии не служил Фото: Соцмережі

Документы, хранящиеся в американских архивах, показывают, что во время учебы в колледже Трамп получал отсрочку от призыва по состоянию здоровья, а после окончания учебы – освобождение от призыва по медицинским показаниям.

Согласно одному из документов, Дональд Трамп восемь раз проходил медицинское освидетельствование для службы в армии, но так и не был зачислен, а по результатам медицинского осмотра в вооруженных силах был дисквалифицирован.

Хотя точная причина не указана, Трамп ранее заявлял, что причиной стала костная шпора — либо на одной, либо на обеих пятках, которые "мешали ходить на большие расстояния".

Костные шпоры — это костные наросты, которые образуются вокруг суставов и могут влиять на движение или оказывать давление на нервы. Но этот диагноз не помешал Трампу заниматься спортом в школе и университете, включая бейсбол, американский футбол и футбол, а также пристрастится к гольфу, который предполагает очень долгие прогулки на большие расстояния.

Костные шпоры не помешали Трампу играть в бейсбол Фото: Reddit

Профессор Дэвид Данн, заведующий кафедрой международной политики Бирмингемского университета, заявил: "Трамп отказывается обнародовать свои медицинские записи, и ему никогда не делали операцию по удалению костного нароста, что говорит о том, что он соврал".

А бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал показания Конгрессу, заявив, что тот однажды ему сказал: "Вы думаете, я глупый? Я не собирался во Вьетнам".

В 2018 году дочери нью-йоркского врача-подолога доктора Ларри Браунштейна заявили, что он диагностировал у будущего президента США это заболевание, чтобы помочь ему избежать призыва в армию в качестве "услуги" его отцу, магнату недвижимости Фреду Трампу, у которого он снимал офис.

Во время войны во Вьетнаме Дональд Трамп был признан годным к службе всего на четыре месяца, после чего ему присвоили категорию 1-Y, которая присваивается только мужчинам, признанным пригодными для прохождения национальной службы "во время чрезвычайного положения в стране".

В 1972 году ему наконец присвоили категорию 4-F, что означает "не соответствует требованиям", — поправка, которая, возможно, была вызвана упразднением категории 1-Y. В соцсетях есть несколько фото юного Дональда Трампа в военной форме, но это форма Нью-Йоркской военной академии, где он учился с 1959 года. Родители отправили его туда для исправления дисциплины. В академии он носил курсантскую форму, участвовал в маршах и дослужился до звания курсантского капитана.

Дональд Трамп носил форму, будучи курсантом, но не служил в армии США Фото: Reddit

"Трамп окончил учебу в 1968 году, когда война во Вьетнаме была в самом разгаре, поэтому он должен был иметь право на военную службу, как и другие мужчины его возраста. Но, конечно, история американской политики показывает, что богатые люди избегали призыва", — сказал Майк Таппин, автор книг по политике США.

Трамп также заявлял, что в 1969 году у него был "очень, очень высокий призывной номер", к которому лотерея призыва в армию даже близко не приблизилась, по-видимому, потому что она работала в порядке возрастания в списке подходящих кандидатов.

