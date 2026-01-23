Трамп хочет применить 5-ю статью НАТО для защиты США: предложил испытать Альянс

Президент США высказал идею испытать НАТО. По его мнению, стоит применить пятую статью устава Альянса и заставить государства-союзники прибыть для защиты южной границы США.

Заявление Трампа по НАТО Фото: The White House

В частности, он предложил им защищать США от нелегальных мигрантов. Об этом он написал в своей соцсети Trump Truth, передает аккаунт Белого дома в X.

"Возможно, нам следовало испытать НАТО: применить статью 5 и заставить НАТО прийти сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных мигрантов, тем самым освободив большое количество сотрудников пограничной службы для выполнения других задач", — написал Трамп.

До этого пятая статья применялась лишь однажды, в США после терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее, во время выступления на саммите в Давосе, Трамп выразил сомнения, что альянс "будет рядом", когда это потребуется.

Відео дня

Фокус рассказывал, что дипломаты в ЕС считают, что "развод с США неизбежен". Поэтому они рассматривают возможность создания нового военного альянса, в который могут пригласить и Украину, которую никак не примут в НАТО. Такая идея обсуждается на фоне желания Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Напомним, Дональд Трамп отправил премьер-министру Норвегии обиженное письмо, в котором заявлял, что ему нужна Гренландия и сетовал, что ему так и не дали премию мира.

Ранее Фокус рассказывал, как ситуация вокруг Гренландии может повлиять на единство НАТО и что это может означать для Украины.