Трамп хоче застосувати 5-ту статтю НАТО для захисту США: запропонував випробувати Альянс

Президент США висловив ідею випробувати НАТО. На його думку, варто застосувати пʼяту статтю статуту Альянсу і змусити держави-союзники прибути для захисту південного кордону США.

Заява Трампа щодо НАТО Фото: The White House

Зокрема, він запропонував їм захищати США від нелегальних мігрантів. Про це він написав у своїй соцмережі Trump Truth, передає акаунт Білого дому в X.

"Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 та змусити НАТО прийти сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних мігрантів, тим самим звільнивши велику кількість співробітників прикордонної служби для виконання інших завдань", — написав Трамп.

До цього пʼята стаття застосовувалася лише одного разу, США після терактів 11 вересня 2001 року.

Раніше, під час виступу на саміті в Давосі, Трамп висловив сумніви, що альянс "буде поруч", коли це буде потрібно.

Відео дня

Фокус розповідав, що дипломати в ЄС вважають, що "розлучення зі США неминуче". Через це вони розглядають можливість створення нового військового альянсу, до якого можуть запросити і Україну, яку ніяк не приймуть до НАТО. Така ідея обговорюється на фоні бажання Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Нагадаємо, Дональд Трамп відправив прем'єр-міністру Норвегії скривдженого листа, в якому заявляв, що йому потрібна Гренландія і нарікав, що йому так і не дали премію миру.

Раніше Фокус розповідав, як ситуація довкола Гренландії може вплинути на єдність НАТО та що це може означати для України.