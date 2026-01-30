У Дубаї побудують вулицю із золота (відео)

У Дубаї, який давно став символом розкоші та найнеймовірніших архітектурних рішень, скоро з'явиться нова визначна пам'ятка — золота вулиця.

Вона буде розташована недалеко від міського Золотого ринку, де туристи зможуть купити золото та інші ювелірні вироби, повідомляє Euronews Travel.

Вулиця, що є частиною нового Золотого району Дубая, буде "побудована із золота", хоча що саме це має на увазі, залишається загадкою.

У мережі вже припускають, який вигляд матиме вулиця із золота

Про будівництво цього району міська влада Дубая повідомила буквально днями, але дату його відкриття поки не називають.

Що таке Золотий район Дубая?

Дубайський золотий квартал — ребрендинг нинішнього Золотого ринку міста. Цей район, розташований у Дейрі, налічує близько 1000 торгових точок, що торгують золотом і ювелірними виробами.

Такий вигляд має Золотий район Дубая

Ринок є популярною серед туристів локацією в Старому місті. Там же розташовані ринки, де продають спеції, парфумерію та антикваріат.

Відео дня

ОАЕ — другий за величиною у світі центр торгівлі фізичним золотом, експортувавши у 2024-2025 роках золото на суму 53,41 млрд доларів США (44,6 млрд євро).

Золота вулиця доповнить уже наявну в місті вулицю з клімат-контролем. Вона з'явилася 2024 року на острові "Серце Європи" біля узбережжя емірату, ставши частиною "Світових островів", штучного архіпелагу, покликаного нагадувати карту світу. Кожні 30 хвилин на цій вулиці йде "дощ", що для спекотного міста — актуально, але й дуже дорого.

Також у Дубаї планують побудувати двокілометровий кондиціонований міст, який з'єднає найбільші будівлі, включно з Всесвітнім торговим центром Дубая, Музеєм майбутнього, вежами Емірейтс і Дубайським міжнародним фінансовим центром, а також прилеглі станції метро.

У листопаді в Дубаї відкрили найвищий готель у світі. Ciel Dubai Marina тягнеться вгору на 377 метрів.

Нагадаємо, в Дубаї існують деякі правила і закони, яких мають дотримуватися як місцеві жителі, так і відвідувачі, якщо ви не хочете платити чималий штраф або навіть потрапити до в'язниці.