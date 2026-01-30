В Дубае построят улицу из золота (видео)

В Дубае, который давно стал символом роскоши и самых невероятных архитектурных решений, скоро появится новая достопримечательность – золотая улица.

Она будет расположена недалеко от городского Золотого рынка, где туристы смогут купить золото и другие ювелирные изделия, сообщает Euronews Travel.

Улица, являющаяся частью нового Золотого района Дубая, будет "построена из золота", хотя что именно это подразумевает, остается загадкой.

В сети уже предполагают, как будет выглядеть улица из золота

О строительстве этого района городские власти Дубая сообщили буквально на днях, но дату его открытия пока не называют.

Что такое Золотой район Дубая?

Дубайский золотой квартал — ребрендинг нынешнего Золотого рынка города. Этот район, расположенный в Дейре, насчитывает около 1000 торговых точек, торгующих золотом и ювелирными изделиями.

Так выглядит Золотой район Дубая

Рынок является популярной среди туристов локацией в Старом городе. Там же расположены рынки, где продают специи, парфюмерию и антиквариат.

Відео дня

ОАЭ — второй по величине в мире центр торговли физическим золотом, экспортировав в 2024-2025 годах золото на сумму 53,41 млрд долларов США (44,6 млрд евро).

Золотая улица дополнит уже существующую в городе улицу с климат-контролем. Она появилась в 2024 году на острове "Сердце Европы" у побережья эмирата, став частью "Мировых островов", искусственного архипелага, призванного напоминать карту мира. Каждые 30 минут на этой улице идет "дождь", что для знойного города – актуально, но и очень дорого.

Также в Дубае планируют построить двухкилометровый кондиционированный мост, который соединит крупнейшие здания, включая Всемирный торговый центр Дубая, Музей будущего, башни Эмирейтс и Дубайский международный финансовый центр, а также близлежащие станции метро.

В ноябре в Дубае открыли самый высокий отель в мире. Ciel Dubai Marina тянется ввысь на 377 метров.

Напомним, в Дубае существуют некоторые правила и законы, которые должны соблюдать как местные жители, так и посетители, если вы не хотите платить немалый штраф или даже попасть в тюрьму.