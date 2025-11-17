Новый самый высокий отель в мире открыли в Дубае: сколько стоит ночь (фото)

В Дубае официально заработал Ciel Dubai Marina — новый самый высокий отель в мире. Его высота составляет 377 метров, опередив предыдущего рекордсмена — Gevora Hotel (356 м), который также расположен в городе ОАЭ.

О грандиозном открытии пишет Connecting Travel, отмечая, что отель Ciel Dubai Marina высотой 377 метров стал новой архитектурной жемчужиной района Dubai Marina.

Дубай продолжает держать статус столицы небоскребов: здесь уже расположены шесть из десяти самых высоких отелей мира, среди которых JW Marriott Marquis, Rose Rayhaan, Burj Al Arab и Jumeirah Emirates Towers.

Новый самый высокий отель в мире расположен в Дубае Фото: Booking.com

Главные характеристики Ciel Dubai Marina

82 этажа;

этажа; 1 004 номера;

стоимость строительства — около $544 млн;

продолжительность строительства — пять лет;

управление: The First Group Hospitality, бренд Vignette Collection (IHG Hotels & Resorts);

самый высокий инфинити-бассейн в мире.

Самый высокий инфинити-бассейн в мире Фото: Booking.com

Чем впечатляет отель

В частности, на 76-м этаже дубайского отеля, на высоте 310 м, открылся Tattu Sky Pool — инфинити-бассейн с невероятными видами.

Как известно, ОАЭ входят в топ-3 стран с наибольшим количеством зданий высотой более 150 м. Только в одном Дубае есть более 269 таких сооружений.

Ciel Dubai Marina позиционируется как самый высокий в мире, построенный специально для размещения гостей, без смешанного назначения. Комплекс включает в себя панорамные площадки, бассейн на верхних уровнях и премиальные зоны отдыха.

Одна ночь, по данным сервиса Booking, стоит 11-25 тысяч гривен.

